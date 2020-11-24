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Hayat 23 Kasım reyting sonuçları En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış Büyük Selçuklu yer aldı mı?
TELEVİZYON

23 Kasım reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?

Dün akşam ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için kıyasıya mücadele verdi. 23 Kasım akşamındaki yarışta MasterChef Türkiye, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak Elma yer aldı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, reytinglerde hangi program ya da dizi birinci oldu? İşte, 23 Kasım 2020 Pazartesi reyting sonuçları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Reyting sonuçları merak ediliyor.
Reyting sonuçları merak ediliyor.

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Diziler ve yarışma programlarının yanı sıra aksiyon dolu filmler de total, ab ve abc1 sıralamada yer buluyor. Buna göre; 23 Kasım 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef Türkiye, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

23 Kasım tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

23 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında tüm detayları bu alanda yer alacak.

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