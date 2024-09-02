3. Büyük taarruz Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde Afyonkarahisar’da düzenlenecek “3. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali”ne (BTKFF) başvurular başladı. Festivalde birbirinden farklı temalarla Türkiye’den ve dünyadan kurmaca, animasyon ve deneysel kategori-lerinde filmler yarışacak. Sinema söyleşileri, paneller, senaryo atölyeleri, yönetmenlik atölyeleri, oyunculuk atölyeleri ve kamera atölyeleriyle sektörün deneyimli temsilcileri tecrübelerini aktaracak. 8-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivale son başvuru 20 Eylül. Detaylı bilgilere buyuktaaruzkisafilmfestivali.com adresinden ulaşılabilecek.

Yöneticiliğini bu yıl da Kültür Sanat gazetecisi Sevda Dursun’un yaptığı festivalin danışmanlığını senarist, yazar ve yönetmen Hilal Çelenk, festival yürütücülüğünü Yapımcı ve Yönetmen Baran Mayda üstleniyor.