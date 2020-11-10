9 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar Televizyon izleyici kitlesi reyting sonuçlarını her gün güncel olarak takip ediyor. Yayınlanan dizi, film ve yarışma programları dünün reyting sonuç sıralamasına göre total, ab ve abc1 grupta yer almak için rekabet ediyor. Reyting sonuçları 9 Kasım pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından cevabı en çok araştırılan sıralamalar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte, 9 Kasım reyting sonuçları…

Haber Merkezi 10 Kasım 2020, 09:18 Son Güncelleme: 10 Kasım 2020, 11:16 Yeni Şafak