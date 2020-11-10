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TELEVİZYON

9 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar

Televizyon izleyici kitlesi reyting sonuçlarını her gün güncel olarak takip ediyor. Yayınlanan dizi, film ve yarışma programları dünün reyting sonuç sıralamasına göre total, ab ve abc1 grupta yer almak için rekabet ediyor. Reyting sonuçları 9 Kasım pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından cevabı en çok araştırılan sıralamalar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte, 9 Kasım reyting sonuçları…

Haber Merkezi Yeni Şafak
Reyting sonuçları açıklandı.
Reyting sonuçları açıklandı.

Dün akşam ekrana gelen birbirinden iddialı yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Her gün bir önceki günün sonuçları belli olurken dünün reyting sonuç sıralaması merak edildi.

9 Kasım akşamındaki yarışta MasterChef Türkiye, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak Elma kıyasıya mücadele verdi. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. İşte, 9 Kasım 2020 Pazartesi reyting sonuçları...

2 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

  • Total'de birinci sırada Yasak Elma, ikinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

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