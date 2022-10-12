ABD ziyaretine davet edilmeyen TELE 1 Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Gezi tam bir fiyaskoya döndü

CHP tarafından fonlandığı bilinen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın olan TELE 1'den kimsenin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine davet edilmediği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun uçağında, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Halk TV'de program yapan İsmail Saymaz, KRT Muhabiri Tülin Daloğlu, ANKA Editörü Duygu Güvenç ve Açık Alan Derneği'nin başında bulunan ve Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusu Hacer Foggo yer aldı.

'GEZİNİN PERDE ARKASI BAŞKA'

Bu duruma tepki gösteren TELE 1 gezinin tam bir fiyaskoya dönüştüğünü aktardı. TELE1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat, gezinin teknolojiye yönelik olduğunu ancak işin perde arkasının öyle olmadığını ifade etti.

'SANDERS BİLE GÖRÜŞMEDİ'

Polat'ın iddiasına göre Kılıçdaroğlu bir takım isimlerden randevu talep etti ancak reddedildi. Bunlardan bir tanesi de Demokrat Parti'li Bernie Sanders. Son dönemde popülerliğini yitirmiş bir isim olan Sanders'ın bile Kılıçdaroğlu ile görüşmediğine dikkat çekti.

GÜNDEM Bekir Ağırdır'dan Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine eleştiri: CHP şimdiye kadar çok kayda değer bir vizyon üretti de biz mi duymadık?

OBAMA'DAN RANDEVU İSTENDİ: REDDEDİLDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun programının stratejik hatalarla dolu olduğunu söyleyen Yılmaz Polat, randevu talep edilen isimlerden birinin eski ABD Başkanı Barack Obama olduğunu ancak talebin geri çevrildiğini dile getirdi.

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Polat, Kılıçdaroğlu'nun yönetim kademesiyle görüşmesi gerektiğini, 'ben geliyorum' mesajı vermesi gerektiğini ancak aday bile değilken bu gezinin tarihinin erken olduğunu söyledi.

DÜNYA Kılıçdaroğlu Amerika’da

GÜNDEM CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'den sonraki durağı İngiltere ve Almanya'ya olacak

OYNAT 01:06 Bekir Ağırdır: ''Ortaya koydukları vizyon yok'' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti tartışılmaya devam ederken kamuoyu araştırmacısı ve yazar Bekir Ağırdır katıldığı televizyon programında söz konusu ziyarete ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında etkin bir rol oynadığını hatırlatan Ağırdır, 'Bu vizyon olmadan Amerika seyahati sorunlu' ifadesini kullandı. Ağırdır, Kılıçdaroğlu'nun seçime 7 ay kala Amerika'ya gitmesinin yanlış olduğunu söyledi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:33 Kılıçdaroğlu'na gazetecilerin alınmadığı toplantı sonrası "'Aday mısınız?' diye sordular mı?" sorusu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki temasları kapsamında, başkent Washington'da John Hopkins Üniversitesindeki Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kulübü öğrencileriyle toplantıda bir araya geldi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, öğrencilerle “Türkiye Seçimleri” üzerine yaptığı belirtilen toplantıya, beraberinde gelen Türk gazeteciler dışındaki basın mensupları alınmadı.



'Toplantının güzel geçtiğini' belirten Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, “Aday mısınız diye sordular mı?” sorusunu, “Hayır, hayır o konuya girmediler. Demokrasiyi sordular, özgürlükleri sordular. Kadına yönelik şiddeti sordular.” şeklinde cevapladı.



Çıkışta, gazetecilerin, basının toplantıya neden alınmadığını sormaları üzerine Kılıçdaroğlu, “Bu, üniversite olarak alınan bir karar. Bunu üniversiteye söyleyin, bize değil. Mekan onların, bizim değil.” yanıtını verdi.

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