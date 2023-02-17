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Hayat

Almanların deprem bölgesine gönderdiği yardımlardaki kartlar dikkat çekti

Depremzede çocuklar için bölgeye yardım ulaştıran Almanlar, poşetlerin içerisine "İsa seni seviyor" yazılı kartlar bıraktı.

09:40 . 17/02/2023 Cuma
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Almanların deprem bölgesine gönderdiği yardımlardaki kartlar dikkat çekti.

Almanların deprem bölgesine gönderdiği yardımlardaki kartlar dikkat çekti.

Türkiye, 12 gündür asrın felaketi ile mücadele ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan afet, toplamda 11 ilde etkili oldu. Büyük yıkımlara, binlerce can kaybına ve çok kişide vatandaşın yaralanmasına neden olan deprem, dünyanın gündemine oturdu. İlk andan itibaren büyük bir mücadele ile arama-kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, çok sayıda depremzedeyi enkazdan çıkarmayı başardı.

Yaralar sarılıyor

Türkiye'nin kenetlendiği acı olayda, binlerce gönüllü vatandaş afet bölgesine giderek ihtiyaçları ulaştırdı. Şimdilerde ise sahada hummalı bir çalışma yürütülüyor. Dünyanın dört bir yanından yardımların yapıldığı bölgede, depremzedelerin yaralarını sarmak için büyük uğraş veriliyor.

Çocuklar için mücadele ediliyor

Depremden en çok etkilenen çocuklar için de ayrı bir mücadele veriliyor. Yaşanılan zor günleri atlatmaları için gönüllü vatandaşlar tarafından oyun alanları oluşturuluyor. Bu kapsamda yaşanan acı felaket ile mücadele edilirken, yaşanan bir olay gündem oldu.

Almanlar misyonerlik peşinde

Almanlar tarafından bölgedeki depremzede çocuklar için ihtiyaç malzemeleri götürüldü. Poşetlerin içerisinden "İsa seni seviyor" yazılı kartlar, afet bölgesinde endişeye neden oldu.

"Allah aşkına uyanık olalım"

Paketleri açan gönüllüler, gördükleri karşısında büyük bir şok yaşadı. Misyonerlik çalışmalarının yapıldığını fark eden bir kadın, o anları kayıt altına alarak şu ifadeleri kullandı: Arkadaşlar, Kahramanmaraş'ta çevreyi ziyarete çıkıp çadırları gezelim dedik. Bir okulun bahçesine girdik. Almanlar burada "İsa sizi seviyor" kartları hazırlamışlar. Çocukları oynatıyorlar, hiçbir izin belgeleri yok. Burada gelmişler misyonerlik faaliyetleri yapıyorlar. Allah aşkına ücretli öğretmenlerimiz, görevde olmayanlar burada her şey, her imkan var. AFAD'ın çadırları var, yardıma geldiğinizi söylerseniz. Burada bir savaş veriyor ülkece. Allah aşkına uyanık olalım."



#afad
#malatya
#almanya
10 dakika önce
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Almanların deprem bölgesine gönderdiği yardımlardaki kartlar dikkat çekti
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