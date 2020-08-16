Armut pişti lezzeti tabağa düştü

Mevsimin hediyelerinden biri de armut. Kökleri Orta Asya’ya dayanan bu güzel meyvenin yaklaşık üçbin çeşidi var. Binlerce yıllık bir tarihi olan armutun Kafkasya ve Karadeniz kıyılarında bulunan çördük, çakal armudu, ahlat gibi yabani türleri, bu mevsimde toplanır,turşu, sirke yapılır ya da kurutulur. Öğütülüp unu da yapılan yabani armutlar, kış gecelerinde sıcak suyla karıştırılarak helva kıvamında hoş bir yiyecek yapılıp tüketilir. Yine ahlat pekmez olur, yemeklerin, ekmeğin yanında sulandırılmış haliyle sofraya gelir.

ARMUTTAN GELENEKSEL EKMEK

Konya’nın Hadim İlçesi’nde bu yabani armutları tahta bir döveçle ezerler ve una karıştırarak ekmek yaparlar. Aynı kök ve gelenekten gelip kıtlık zamanında yerli halkın zekasıyla ortaya çıkan bu tarifte armut, ekmeğin tok tutma oranını artırdığı için de kullanılıyor. Yine aynı mantıkla hareket eden Romalılar, seferde askerlerin doymasını sağlamak amacıyla yol etrafına armut ve elma ağaçları dikerlerdi. Bugün yabani bir armut çeşidi olan ahlatın unu Seferihisar’da üretiliyor ve bir çok şekilde değerlendiriliyor. Evde ahlat unuyla zenginleştirilmiş helvalar, poğaçalar, kekler yaparak yediklerimizi daha besleyici hale getirebiliriz.

Gül familyasından olan armut, kokusu ve lezzeti sebebiyle komposto ve hoşafların yapımında kullanılır. Ahlat armudu dışında yerli armutlarımız, Bahri Bey, Mustafa Bey, Deveci, Akçadır. Yine yurt dışından gelen ve kökleri başka yerde de olsa, ülkemizde yetiştirilen çok sayıda armut da var. Bugün rahatlatıcı özelliğiyle de bilinen ve eski tıpta da kullanılan armuttan yapılan bir kaç tarif paylaşalım istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

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Armut Strudel

MALZEMELER

4 su bardağı un

2 adet yumurta

Bir kahve fincanı zeytinyağı

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı şeker

Bir çay bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

Pudra şekeri

İçi için :

4 sert armut

Bir avuç badem

Bir avuç kuru üzüm

2 yemek kaşığı tereyağı

Bir fiske tarçın

2 yemek kaşığı şeker

YAPILIŞI

Yumurta, zeytinyağı, su, tuz ve şekeri karıştıralım. Yavaş yavaş unu eleyerek ilave edelim. Hamuru 20 dakika dinlendirelim. Ayrı bir yerde armutları çekirdeklerinden ayırıp ince ince doğrayalım. Bir tavada armutları suyunu bırakana kadar pişirip üzerine toz şekeri ve az miktarda tereyağını ekleyelim ve karamelize edelim. Sıcakken kıyılmış badem ve yıkayıp süzdüğümüz üzümleri ve tarçını ekleyelim. Hamuru mümkün olduğunca ince açalım. Üç ya da dört parçaya böldüğümüz hamurun tüm yüzeyini incecik bir kat tereyağı ile yağlayıp üst üste koyalım. En son katta, hazırladığımız içi soğuduktan sonra hamurun bir kenarına koyup sara sara rulo yapalım. Pişirme kağıdı serilmiş bir tepsiye yerleştirelim. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirelim. Çıkardığımızda üzerinde pudra şekeri serpelim. Afiyet olsun.

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Not: Eğer incecik bir hamur açmak için vakit yoksa baklava yufkası ya da milföy kullanabilirsiniz.

Armut Tatlısı

MALZEMELER

4 sert armut

4 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

3-4 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

Dondurma veya kaymak

Toz Antep fıstığı

Yarım limon

YAPILIŞI

Armutların saplarını üzerinde bırakarak kabuğunu soyalım. Limonla ovup kararmasını engelleyelim. Bir tencereye yan yatırıp üzerine su, şeker, tarçın ve karanfili koyalım. 10 dakika kaynatıp ocağı kısalım. Armutları çevire çevire yumuşayana kadar pişirelim. Kevgirle sudan çıkartıp kalan suyu yarı yarıya azalana kadar kaynatalım. Soğuttuğumuz armutların üzerine bu şerbeti dökelim. Üzerine kaymak veya dondurma koyalım ve Antep fıstığı serperek servise alalım. Afiyet olsun.