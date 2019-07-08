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Bakan Ersoy'dan tepkiler üzerine Sıla açıklaması: Konserleri revize edeceğiz

Bakan Ersoy'dan tepkiler üzerine Sıla açıklaması: Konserleri revize edeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaz Konserleri adı altında yaptığı programın İzmir ayağında şarkıcı Sıla'ya yer verdi. 15 Temmuz darbe girişimine "tiyatro" diyen ve terör örgütü PKK'ya karşı yapılan Hendek operasyonlarında şehitlerle ilgili yaptığı açıklamalarla tepki çeken Sıla'ya konser düzenlenmesi büyük tepki çekti. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada,

"Temmuz ayı konser programlarımızı revize edeceğiz" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sıla Gençoğlu
Sıla Gençoğlu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Yaz Konserleri" kapsamında sanatçı Sıla'ya da yer verdi. 16 Temmuz'da İzmir'de sahneye çıkmaya hazırlanan Sıla'nın daha önce yaptığı ve büyük tepki çeken açıklamalar gündeme geldi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından Yaz Konserleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada Sıla'nın konserinin iptal edileceğinin işaretini verdi.

"Vatan sağ olsun demeyeceğim, utanıyorum"
Sıla, terör örgütü PKK'ya karşı yapılan hendek operasyonları sürecinde verdiğimiz şehitler için
"Başın sağolsun, vatan sağolsun demek istemiyorum. Utanıyorum." ifadelerini kullanmıştı. Sıla, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin ardından Yenikapı'da yapılan tarihi miting için de "şov" demişti. Sanatçı, 7 Ağustos 2016'da yapılan miting için "

"Hayır katılmayacağım. Kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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