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Bamya çorbası tarifi: Bamya çorbası nasıl yapılır?

Konya'nın en sevilen lezzetlerinden: Bamya çorbası

Yemeği kadar çorbasının da ayrı bir yeri olan bir tarif: Bamya çorbası. Düğünlerde, iftarlarda ve özel günlerde kolaylıkla yapacağınız bamya çorbası tarifi herkesin hoşuna gidecek. Peki bamya çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? Detaylar tarifimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bamya çorbası.
Bamya çorbası.

Hazırsanız nefis bir tarif veriyoruz: Bamya çorbası. Konya'nın en sevilen çorbası olan bamya çorbasını mutlaka deneyin. Kolay gelsin...

Bamya çorbası.

Bamya çorbası tarifi için malzemeler

250 Gram Çorbalık Doğranmış Kuzu Kuşbaşı

2 Çorba Kaşığı Tereyağı

1 Adet Kıyılmış Kuru Soğan

1 Diş Kıyılmış Sarımsak

1 Tatlı Kaşığı Domates Salçası

1 Tatlı Kaşığı Biber Salçası

1 Tatlı Kaşığı Pul Biber

1 Su Bardağı Geceden Islatılmış Nohut

1 Su Bardağı Kuru Bamya

Yarım Adet Limon Suyu

Yeteri Kadar Tuz

Bamya çorbası.

Bamya çorbası yapılışı

Et ve tereyağını tencereye alın sotelemeye başlayın. Etler suyunu çekince soğanları ve sarımsağı ilave edin. Soğanlar da solunca salçaları ve pul biberi ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun. Nohutları da ilave edin ve üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyip pişmeye bırakın. Etler ve nohutların pişmesine yakın bamyaları ilave edin. Hepsi yumuşadığında limon suyunu ilave edin ve tuzunu ayarlayıp servis edin.

Bamya çorbası.

Bamya çorbası kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

20 dakikada hazırlanan bamya çorbası 45 dakikada pişer.

Bamya çorbası kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan bamya çorbası kalorisi 206,6.

Bamya çorbası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Bamya çorbası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 50,75 lira.

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