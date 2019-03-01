BBC Netflix'e kafa tutuyor

İngiltere'nin iki büyük yayın kuruluşu BBC ve ITV, Amerikan online yayın ağı Netflix'e rakip olması amacıyla BritBox adında yeni bir platform kuruyor.

Luther ve Sherlock gibi dizileri dünya çapında tanınıp sevilen BBC ile The Crown ve Vanity Fair gibi dizilerin yapımcısı olan ITV, hem kendi yapımlarının hem de ortak yapımlarının yer alacağı bir dizi yayın platformu kuruyor.

İki kurum yaptıkları ortak basın açıklamasında, kuracakları platformun son aşamasına geldiklerini ve rekabet kurumundan onay almaları gerektiğini belirtti.

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