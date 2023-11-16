Boğaziçi Film Festivali’ne başvurular uzadı

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen “Boğaziçi Film Festivali”, 8-16 Aralık’ta sinemaseverlerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği festival kapsamında, ulusal ve uluslararası film yarışmalarına başvurular 24 Kasım’a uzatıldı. Başvuru, gelişmeler ve festivale dair güncel haberlere bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilecek. Festivalde, jüri değerlendirmelerinin ardından En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu dallarında ödüller sahiplerini bulacak.