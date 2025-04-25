Çocuklarda deprem travmasına ve bu belirtilere dikkat: Gerilemeye neden olabilir

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Şimşek, deprem gibi travmatik durumların sonrasında bazı çocuklarda duygusal ve davranışsal gerilemeler görülebileceğini söyledi. Peki, deprem sonrasında çocuklarda görülen duygusal tepkiler nelerdir? Bu tepkilere karşı aileler nasıl önlem almalı?
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, fiziksel ve psikolojik boyutuyla yetişkinlerin yanı sıra çocukları da olumsuz yönde etkiledi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Zeynep Şimşek, 23 Nisan'da yaşanan depremin, çocuklar ve yetişkinlerde şiddetli korku ve kaygı gibi tepkilere yol açtığına değindi.
DEPREM HANGİ DUYGUSAL TEPKİLERE YOL AÇTI?
DUYGUSAL TEPKİLER HANGİ FAKTÖRLERE BAĞLIDIR?
Şimşek, bu tepkilerin stres hormonunun yükselmesine bağlı olarak gelişen doğal ve normal süreçler olduğunu, sarsıntının şiddeti, süresi, kişinin yaşı, geçmiş deneyimleri ve çevresel koşullar gibi birçok faktörün bu tepkilerin süresi ve şiddetini etkileyebileceğini kaydetti.
DEPREM SONRASINDA ÇOCUKLAR NASIL TEPKİLER VERİR?
DEPREM SONRASINDA ÇOCUKLARA NASIL DAVRANILMALI?
DEPREM SONRASI UZMAN DESTEĞİ GEREKLİ Mİ?
Şimşek, çocuklarının davranışlarıyla başa çıkmakta zorlanan ebeveynlerin uzman desteği almaktan çekinmemesi gerektiğine değinerek, "Duygusal sorunlar da fiziksel hastalıklar gibi tanınabilir ve tedavi edilebilir durumlar. Unutmayın, sevgi, sabır ve ilgi bu dönemin en güçlü ilaçları. Oyun, çocukların dili, oyuncaklar ise kelimeleridir. Onları oyunla, sevgiyle, sabırla desteklemek çok kıymetli. Her kriz, bir fırsattır. Belki bu kaygı ve korku, bizim aile toplantımızı yapıp, ne zaman, nerede, neyi, nasıl yapacağımızı belirlememize yardımcı olur. Önceden hazırlık yapmak, stresimizi hafifletip bizi sağlıklı kılar." dedi.