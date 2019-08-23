Diyanet: Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır Diyanet: Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam'da kadının canı, onuru, haklarının dokunulmaz ve emanet olduğunu belirterek, "Herkes bilmelidir ki her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür. İslam ve insanlık ile asla bağdaşmayan büyük bir günahtır." dedi.

Haber Merkezi 23 Ağustos 2019, 20:26 Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019, 20:30 AA