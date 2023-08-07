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Hayat

Dünyaya 750 gram gelen minik Batu anne sütüyle hayata tutunuyor

Anne karnında henüz 28 haftalıkken dünyaya gelen Batu bebek, 3 haftadır tedavi gördüğü hastanede anne sütünün de desteğiyle yaklaşık 1 kilograma ulaştı.

13:52 . 7/08/2023 Pazartesi
AA
Minik Batu, annesinin sütünün de desteğiyle 3 haftalık tedavi sürecinde 940 grama ulaştı.

Minik Batu, annesinin sütünün de desteğiyle 3 haftalık tedavi sürecinde 940 grama ulaştı.

Anne sütü bütün bebekler için en önemli besin kaynağı olarak görülürken, özellikle erken doğum ya da anne karnında yaşanan rahatsızlıklar nedeniyle vaktinden önce hayata başlayan minik bebekler için mucizevi bir ilaç olarak görülüyor. Tedavileri nedeniyle bebeklerini hastanede bırakarak evlerine giden anneler, her gün hastaneye gelerek sütleriyle besledikleri yavrularıyla hem bağ kuruyor hem de tedavi süreçlerine destek oluyor.

Üç haftalık tedavi sürecinde 940 grama ulaştı

Henüz 28 haftalık hamileyken yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 750 gram ağırlığında bebek doğuran Anne Gonca Girgin de her gün bebeğine sütünü taşıyor. "Batu" ismini verdikleri minik bebek, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 14 Temmuz'dan bu yana takip ediliyor. Anne Girgin, bebeğinin iyileşme sürecine katkı için minik Batu'yu sütüyle besliyor. Minik Batu, annesinin sütünün de desteğiyle 3 haftalık tedavi sürecinde 940 grama ulaştı.

"Bebeğimle bizi birbirimize bağlayan tek unsur anne sütü"

Anne Gonca Girgin, riskli gebeliği nedeniyle hastanede tedavi gördüğü sırada doğuma alındığını anlattı. Doğumun ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınan minik oğluyla kendisini birbirine bağlayan en önemli unsurun anne sütü olduğunu ifade eden Girgin, "Önceden karnımdayken evet kordon vasıtasıyla onu besleyebiliyordum ama şimdi onun için elimden gelen tek şey o. Onun iyileşmesi için, bağırsaklarının daha iyi çalışması için, doğal antibiyotikleri alabilmesi için benim sunabileceğim mucizevi bir iksir Allah tarafından" diye konuştu. Girgin, bebeğinin bir an önce taburcu olmasını umduklarını söyleyerek, "Ben de var gücümle ilk günden beridir o sütü ona yaratmak için elimden geleni yapıyorum. Keza başarılı oldum da sonunda. Her gün ona sağıp getiriyorum. Tabii onun şu an çok küçük bir kısmını kullanabiliyor. Ben de geri kalan kısmını dolapta biriktiriyorum. Umarım taburcu olup eve geldiğinde onların hepsini tüketecek, buna da inanıyorum" dedi.



#Gonca Girgin
#Bartu
#yenidoğan
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