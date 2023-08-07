Dünyaya 750 gram gelen minik Batu anne sütüyle hayata tutunuyor

Anne sütü bütün bebekler için en önemli besin kaynağı olarak görülürken, özellikle erken doğum ya da anne karnında yaşanan rahatsızlıklar nedeniyle vaktinden önce hayata başlayan minik bebekler için mucizevi bir ilaç olarak görülüyor. Tedavileri nedeniyle bebeklerini hastanede bırakarak evlerine giden anneler, her gün hastaneye gelerek sütleriyle besledikleri yavrularıyla hem bağ kuruyor hem de tedavi süreçlerine destek oluyor.

Anne Gonca Girgin, riskli gebeliği nedeniyle hastanede tedavi gördüğü sırada doğuma alındığını anlattı. Doğumun ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınan minik oğluyla kendisini birbirine bağlayan en önemli unsurun anne sütü olduğunu ifade eden Girgin, "Önceden karnımdayken evet kordon vasıtasıyla onu besleyebiliyordum ama şimdi onun için elimden gelen tek şey o. Onun iyileşmesi için, bağırsaklarının daha iyi çalışması için, doğal antibiyotikleri alabilmesi için benim sunabileceğim mucizevi bir iksir Allah tarafından" diye konuştu. Girgin, bebeğinin bir an önce taburcu olmasını umduklarını söyleyerek, "Ben de var gücümle ilk günden beridir o sütü ona yaratmak için elimden geleni yapıyorum. Keza başarılı oldum da sonunda. Her gün ona sağıp getiriyorum. Tabii onun şu an çok küçük bir kısmını kullanabiliyor. Ben de geri kalan kısmını dolapta biriktiriyorum. Umarım taburcu olup eve geldiğinde onların hepsini tüketecek, buna da inanıyorum" dedi.