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Ev baklavası tarifi: Ev baklavası nasıl yapılır?

Pastane baklavasını unutturacak tarif: Ev baklavası

Türkiye'nin dillere destan kendine özgü bir tarifi: Ev baklavası. Tarihi Asurlular'a kadar uzanan baklava, iki hamur arasına kuru meyvelerin serpiştirilip, fırında pişirilmesiyle yapılıyor aslında. Bu haliyle dünyanın çeşitli mutfaklarına misafir oluyor. Çok seviliyor. Bugün bildiğimiz baklavaya ise ilk olarak Şam’da rastlanıyor. Şam’dan Antep’e oradan da Anadolu’nun diğer kentlerine yayılmış. Peki kolları sıvayın başlayalım. Ev baklavası tarifi nedir ve nasıl yapılır? Tarif hemen aşağıda. Kolay gelsin.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ev baklavası.
Ev baklavası.

Bayramların tadı, misafirlerin gözlerini kapıya diktiği lezzet: Ev baklası. Tadı damakta bırakan bu lezzetin tüm detaylarını yazdık. Hemen başlayın. Afiyet bal şeker olsun...

Ev baklavası.

Ev baklavası tarifi için malzemeler

Hamur Malzemeleri

4 Su Bardağı Un

1 Tatlı Kaşığı Kabartma Tozu

1/2 (Yarım) Çay Kaşığı Tuz

2 Adet Yumurta

1 Çorba Kaşığı Sirke

1 Su Bardağı Yoğurt

3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Sıvı Yağ

İç Malzemeleri

2 Su Bardağı Dövülmüş Ceviz

Hamuru Açacak Kadar Nişasta

Şerbet Malzemeleri

2 Su Bardağı Toz Şeker

2 Su Bardağı Su

1 Tatlı Kaşığı Limon Suyu

Üzeri İçin

120 Gram Eritilmiş Tereyağı

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Zeytinyağı

Ev baklavası.

Ev baklavası yapılışı

Hamur malzemelerini yoğurun, 36 parçaya ayırıp yuvarlayın ve üzerini örtüp 1 saat dinlendirin. Şerbet malzemelerini tencereye alın ve 10 dakika kaynatın, soğutun. İlk 6 bezeyi ayrı ayrı birer tatlı kaşığı nişasta ile küçük bir tabak büyüklüğünde merdane yardımıyla açın. 6 bezenin aralarına tekrardan birer tatlı kaşığı nişasta koyup yayın ve üst üste dizin. Ortasına hafif bastırın ve acele etmeden yavaş yavaş tepsinizin büyüklüğünde yaklaşık 40-45 cm çapında açın, tepsiye yerleştirin. İki 6 bezeyi daha bu şekilde açın ve üstüne yerleştirin. Üzerine dövdüğünüz cevizi serpin. Kalan üç 6 bezeyi de aynı şekilde açıp üzerine serin. Baklavayı istediğiniz şekilde dilimleyin. Tereyağını ve zeytinyağını karıştırıp üzerinde gezdirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırına verin. Kızarmaya başlayınca fırının ısısını 165 dereceye indirin ve nar gibi kızarana kadar pişirin. Baklava oda sıcaklığına gelince ılık şerbeti üzerinde gezdirin ve 1 saat dinlendirdikten sonra servis edin.

Ev baklavası.

Ev baklavası kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

2 saatte hazırlanan ev baklavası 30 dakikada pişer.

Ev baklavası kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan ev baklavası kalorisi 439,2.

Ev baklavası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Ev baklavası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 42,75 lira.

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