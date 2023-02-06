|
Hayat

FOX TV yayınında 'Askerler nerede' denilirken Mehmetçik'in depremzedelere yardım ettiği anlar ekrana yansıdı

FOX TV yayınında sunucu Burak Birsen'in konuğu Nasuh Mahruki, "Bizim ordumuz var onlar neden çıkmıyor sahaya? Oturuyorlar yerinde" diyerek askerin depremzedelere yardım etmediği ve kurtarma çalışmalarına destek vermediğini öne sürdü. Sunucu Birsen de Mahruki'yi doğrulayarak, "Neden Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir sorumluluğu üstlenmiyor" ifadelerini kullandı. Tam o anda ise arka ekrandaki görüntülerde, Malatya'daki askerlerin halka yardım ettiği anlar yer aldı.

17:37 . 6/02/2023 Pazartesi
Diğer
FOX TV

FOX TV

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 şiddetindeki deprem; Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkıma neden oldu. Türkiye'nin felaketi yaşadığı anlarda muhalefete yakınlığıyla bilinen Fox TV'de ise Türk askeri ve hükümet hedef alındı.

'OTURUYOLAR YERİNDE'

Sunucu Burak Birsen ve konuğu Nasuh Mahruki askerlerin sahada olmadığını ve yerinde oturduğunu öne sürerek adeta bir karalama kampanyası yürütmeye çalıştı. Nasuh Mahruki, "Bizim koskoca Türk ordumuz var onlar neden çıkmıyor sahaya? Onların da çıkması gerekir. Çünkü yasayı değiştirdiler. Eskiden yasada vardı afetlere müdahale etmek. Eskiden emir komuta beklemeden çıkardı. Şimdi hükümet direktif vermeyince oturuyorlar yerinde." dedi.

'TSK SORUMLULUĞU ÜSTLENMİYOR'

Sunucu Birsen de Mahruki'yi doğrulayarak, "Evet insan merak ediyor. Neden Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir sorumluluğu üstlenmiyor" ifadelerini kullandı.


EKRANA YARDIM EDEN ASKERLER GELDİ

İkilinin bu konuşmaları esnasında ise arkada akan ekrana Malatya'da askerlerin depremzedelere yardım ettiği anlar yansıdı.

MEHMETÇİK DEPREMZEDELERİN YANINDA

Malatya 2. Ordu Komutanlığında görevli askerlerin, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtımı gerçekleştirdiğini bildirildi. Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada; birliklerin, deprem bölgesine seyyar mutfak desteği de sağlayacağı kaydedildi.


KÜÇÜK LEYLA'YI ENKAZDAN ÇIKARDI

Gaziantep Nurdağı'nda enkaz altında kalan Leyla isimli küçük kız Mehmetçik tarafından kurtarıldı. MSB o anların videosunu, "Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyor. Gaziantep Nurdağı’nda enkaz altında kalan bir yavrumuz daha Mehmetçiklerimiz tarafından sağ salim kurtarıldı" notuyla paylaştı.





#deprem
#fox tv
#tsk
#mehmetçik
#asker
#yardım
16 dakika önce
default-profile-img
FOX TV yayınında 'Askerler nerede' denilirken Mehmetçik'in depremzedelere yardım ettiği anlar ekrana yansıdı
Rusya Devlet Başkanı Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak arama kurtarma desteğine ilişkin bilgi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi 
Cansuyu arama kurtarma ekipleri deprem sonrası bölgede çalışmalara başladı
Deprem Suriye'de de yıkıma neden oldu
Türkiye'deki tüm illerde okullar bir hafta süreyle tatil edildi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.