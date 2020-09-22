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Hacamatın faydaları nelerdir: Hacamat nasıl nerelere yapılır?

Hacamatın faydaları nelerdir: Hacamat nasıl nerelere yapılır?

Özellikle sırt ağrısı ve baş ağrılarında büyük faydası olduğu bilinen hacamat tedavisi oldukça eski ve geleneksel bir yöntem. Fakat son yıllarda popüler olması dolayısıyla modern tıp tedavi olarak da hastanelerde uygulanmakta. Dünya genelinde birçok insan tarafından kullanılan bir yöntem olan hacamatın önemi günden güne artmakt. Faydalarına gelecek olursa eğer saymakla bitmiyor. Gerçekten de hacamatın faydaları neler? Hacamat nasıl ve nerelere yapılır? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kelime anlamı olarak Arapça emmek manasına gelen hacamat, deriden ufak ensizyonlardan vakum yolu ile kan alınması. Hacamat ile kan verme işlemi tamamen ayrı yöntemler. Hacamatla sadece pis kan alınır. Bu yüzden birbirine karıştırılamamalı. Bu yüzden hacamat nedir ve hacamatın faydalarının neler olduğu merak ediliyor.

Hacamat nedir? Hacamat nasıl yapılır?
ÖZGÜN
Hacamat nedir? Hacamat nasıl yapılır?

Artık hastanelerde de yapılan hacamatın faydaları ile oldukça popüler bir tedavi yöntemi oldu.

Hacamat, genellikle iki omuz arasından, sırttan, başın arka tarafından yahut vücudun herhangi bir yerinden bardak veya boynuzla alınır. Profesyonel olarak yapılan hacamatlarda kan alma işlemlerinde özel vakumlu aparatlar kullanılır. Peki, hacamatın faydaları nelerdir? Hacamat nasıl nerelere yapılır?

Hacamatın faydaları nelerdir?
HAYAT
Hacamatın faydaları nelerdir?

Hacamatın faydaları nelerdir?

Ağrısı, acısı olmayan ve yatak istirahati gerektirmeyen hacamatın pek çok faydası vardır. İşte hacamatın insan vücuduna faydaları:

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuda direnç verir.
  • Ödemi atar
  • Vücudun kan üretimini destekler
  • Beyin fonksiyonlarını güçlendirir.
  • Ağrıları dindirir.
  • Gelecekte oluşması muhtemel rahatsızlıkları önler.
  • Bel ve boyun fıtıkları, eklem ağrıları, karaciğer ve kalp rahatsızlıkları ve psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde faydalıdır.
  • Gözlere canlılık verir ve görme yeteneğini artırır.
  • Unutkan olanlar, dikkat eksikliği olanlar, okuduğunu anlamakta zorlananlar ve başı sık sık ağrıyanlar için oldukça faydalıdır.
  • Dokulardaki ve kandaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.
  • Kaslardaki ödemi çözer.
  • Sinirsel hastalıkların tedavisinde etkilidir.
  • Yapılan bölgede kan akışı canlanır ve bu bölgelere oksijen daha kolay ve bol taşınır.
  • Karaciğer, dalak, kemik iliği gibi kan üretiminden sorumlu organlar uyarılır.
  • Kas ve bağ dokudaki esnekliği artırır.
  • Yüksek tansiyonu düşürür.
  • Ülserin ve yaraların iyileşmesine yardımcı olur.
  • Damar tıkanıklığını önler ve damarları açar.

Hacamat şifa kaynağı olmaya devam ediyor
HAYAT
Hacamat şifa kaynağı olmaya devam ediyor

Hacamat nasıl nerelere yapılır?

Hacamatta deri altında birikmiş, damarda dolaşmayan, atıl kalmış, vücuda zararlı ve biriktiği noktada ilgili organa zarar veren pis kanın vücuttan dışarıya atılması sağlanır. Damardan verilen kan vücudun kullandığı temiz kandır. Hacamatla sadece pis kan alınır.

Bir neşter yardımıyla deri çizildikten sonra ağzı geniş olan bir bardak, boynuz ya da şişe gibi aparat ile oluşturulan emme gücüyle kanın çekilmesi şeklinde yapılan hacamat, çay bardağı ve yakılan bir pamuk ile aynı emici basınç gücü de oluşturulabilir.

Hacamatın faydaları nelerdir? Hastanelerde hacamat dönemi başladı
ÖZGÜN
Hacamatın faydaları nelerdir? Hastanelerde hacamat dönemi başladı

Geleneksel olarak ağrı, sızı veya hastalık olan organa yakın yerlere yapılır. İlk seferde üst sırt bölgesindeki bazı noktalara yapılması tavsiye edilir, kafaya yapılması tavsiye edilmez.

Hacamatın yapılabileceği yerler.

Hacamat nerelere yapılır?

Hacamat için en faydalı yerin iki kürek arasının 10 santimetre üstü olarak söylenir. Daha çok sırt bölgesinden yapılan hacamat, rahatsızlığın olduğu bölgelere de uygulanır. İki kulak arası ile kalbin arkası da hacamat için önerilen yerlerden.

Hoşgeldin tıbbi hacamat
HAYAT
Hoşgeldin tıbbi hacamat

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