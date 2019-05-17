İBB'nin yeni ramazan etkinlikleri başladı

Ramazanın manevi iklimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin etkinlikleriyle Yenikapı, Maltepe ve Sultanahmet'te yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Maltepe ve Yenikapı sahilleri ile Sultanahmet Meydanı'nda dün başlayan ve 3 Haziran'a kadar devam edecek etkinliklerde, akşam ezanından önce tasavvuf müziği dinletisi gerçekleştiriliyor. İftarın ardından çocuklar için özel sahne gösterileri yer alırken teravih sonrası da konserler düzenleniyor.

Maltepe ve Yenikapı etkinlik alanlarında çarşı kuruldu

Yenikapı ve Maltepe etkinlik alanları, İstanbulluların ihtiyaçlarını karşılayabileceği şekilde hazırlandı. İstanbullular, etkinlik alanlarında kurulan çarşıda, sıcak yemekten tatlılara, simitten Osmanlı şerbetine kadar geleneksel tatlara ulaşabiliyor. Köfteden künefeye, ekmek çeşitlerinden bozaya kadar pek çok ürün de çarşıda bulunuyor.

Birçok yayınevinin kitaplarından, hediyelik eşyalara, çini, topaç ve ebru gibi el sanatları ürünlerinden geleneksel sanat ürünlerine, usta ellerin canlı performanslarına kadar ihtiyaç duyulan her şey İslami ve Geleneksel Sanatlar Sokağı'nda yer alıyor. Yenikapı ve Maltepe'de ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunuluyor.

Sultanahmet'te Hacivat-Karagöz gölge oyunları

Ramazan ayının manevi atmosferini en iyi yansıtan mekanlardan olan tarihi Sultanahmet Meydanı'nda iftar öncesi ve iftar sonrası pek çok etkinlik yer alıyor. Ramazan boyunca her gün tasavvuf müziği dinletileri ile Hacivat - Karagöz gölge oyunu ve orta oyunu İstanbulluların karşısında olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbulluları iftar sofralarında bir araya getiriyor. Kadıköy, Üsküdar, Çekmeköy, Mecidiyeköy, Taksim, Eminönü ve Aksaray meydanlarında kurulan dev çadırlarda her gün binlerce İstanbulluya iftar veriliyor.

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38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Sultanahmet Meydanı'nda

Türkiye Diyanet Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ iş birliğinde düzenlenen 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, bu yıl da Sultanahmet Meydanı'nda ziyaretçilerini karşılıyor. Her geçen yıl daha yoğun bir ilgiyle karşılanan fuar, 31 Mayıs'a kadar dünyaca ünlü yazarların kitapları ile Türkiye'de basımı gerçekleşen kitapları uygun fiyatlara kitapseverlerle buluşturacak. Geniş okuyucu profiline hitap eden birçok yayınevinin katıldığı fuarda edebiyat, tarih, kültür, medeniyet, felsefe ve din alanında yaklaşık 100 bin ayrı başlıkta kitap ve 200'e yakın yayınevi bulunuyor.