İspanyol basını böyle gördü: Maduro sonunda Müslüman mı oldu?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro duaya eşlik etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilmesinin ardından Beştepe'de göreve başlama töreni düzenlenmişti. Söz konusu törene katılan isimlerden biri de en ön sırada oturan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro olmuştu.
Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevine tekrar seçilmesi vesilesiyle düzenlenen törende Maduro'nun Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın ettiği dua sırasında ellerini semaya kaldırması dikkat çeken bir detay olmuştu.