Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Harun öğretmen öğrencilerine kavuşmak için nakil bekliyor

36 yaşındaki Harun öğretmen, yedi yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor.
İstanbul'da yaşayan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Harun Çınar, yedi yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor. 36 yaşındaki Harun öğretmen, sağlığına kavuşmak için nakil bekliyor.
Uygun donörün bulunamaması sebebiyle zor günler yaşayan Harun öğretmen, nakil olana kadar geçici kan desteğine muhtaç. İki haftada bir hastaneye yatmak zorunda kalan Çınar, sağlık durumunun günden güne kötüleştiğini ifade ederek son günlerde yorgunluk ve iştahsızlık yaşadığını anlattı.