Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Harun öğretmen öğrencilerine kavuşmak için nakil bekliyor

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, Ocak ayından bugüne sadece 10 hastaya kadavradan böbrek nakli yapabildiklerini açıkladı. Yiğit "Her gün nakil yapabilecek kapasitede bir merkeziz ama, yeterli sayıda donör bulamıyoruz. Oysa yurt dışı ile kıyaslanmayacak hizmetler bunlar, vatandaştan tek kuruş ücret alınmıyor" dedi.