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Hayat

Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Harun öğretmen öğrencilerine kavuşmak için nakil bekliyor

İstanbul'da yaşayan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Harun Çınar, karaciğer yetmezliği sebebiyle zor günler yaşıyor. Hastalıkla yedi yıldır mücadele eden Harun öğretmen, sağlığına kavuşabilmek için nakil bekliyor. Uygun donörün bulunamaması sebebiyle iki haftada bir hastaneye yatmak zorunda kalan Çınar, en çok mesleğini yapamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Çınar, "Şu an tek temennim bir an önce donör bulunup nakil olmak. Çünkü ömrümün geri kalanını öğretmenliğime ve öğrencilerime adayabilmek istiyorum." dedi.

11:30 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
36 yaşındaki Harun öğretmen, yedi yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor.

36 yaşındaki Harun öğretmen, yedi yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor.

İstanbul'da yaşayan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Harun Çınar, yedi yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor. 36 yaşındaki Harun öğretmen, sağlığına kavuşmak için nakil bekliyor.

Uygun donörün bulunamaması sebebiyle zor günler yaşayan Harun öğretmen, nakil olana kadar geçici kan desteğine muhtaç. İki haftada bir hastaneye yatmak zorunda kalan Çınar, sağlık durumunun günden güne kötüleştiğini ifade ederek son günlerde yorgunluk ve iştahsızlık yaşadığını anlattı.

"Ömrümün geri kalanını öğrencilerime adayabilmek istiyorum"

Mesleğini yapamamanın üzüntüsünü yaşayan Çınar,
"Şu an tek temennim bir an önce donör bulunup nakil olmak. Çünkü ömrümün geri kalanını öğretmenliğime ve öğrencilerime adayabilmek istiyorum."
dedi.


#donör
#karaciğer yetmezliği
#Harun Çınar
2 saat önce
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