Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Kesin korunacaklar listesindeydi: Hayalet avcı köyün içinde böyle görüntülendi

11:4723/03/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Köyün içerisine giren vaşak görüntülendi
Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Baştosun köyünde, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak görüntülendi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kriterlerine göre bazı bölgelerde popülasyonu azalan vaşaklar, Türkiye’de "kesin korunacak türler" arasında yer alıyor.

Köyde yaşayan Berfin Karataş, sabah saatlerinde yiyecek arayışıyla yerleşim yerine kadar inen vaşağı cep telefonuyla kaydetti.

Özellikle kış aylarında ağır hava şartlarının etkili olduğu bölgede nadir görülen yaban hayvanının köy içerisinde dolaşması, vatandaşları şaşırttı.

Genellikle insanlardan uzak, dağlık ve ormanlık alanlarda yaşayan vaşakların yerleşim yerlerine kadar inmesinin, yiyecek bulma zorluğundan kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.



#Erzincan
#Refahiye
#vaşak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
