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Kestaneli iç pilavı tarifi: Kestaneli iç pilavı nasıl yapılır?

İç pilavın en görkemlisi: Kestaneli iç pilavı

Kış aylarına girdiğimiz bu zamanlarda sizleri bu mevsime özlü tariflerle buluşturmak istiyoruz. Tadına doyamayacağınız tarifimiz kestaneli iç pilavı. Lezzetinin yanında bir o kadar da sağlıklı. Özellikle çocukların gelişiminde büyük rol oynayan kestane, hafıza eksikliğine çok iyi geliyor. Peki kestaneli iç pilavı tarifi nedir ve nasıl yapılır? Kolay gelsin...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kestaneli İç Pilavı.
Kestaneli İç Pilavı.

Lif ve mineral bakımında çok güçlü olan kestane, tadıyla sizleri şaşırtacak. İç pilavın ilk sıralarında olan bu tadı şiddetle tavsiye ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

Kestaneli iç pilavı.

Kestaneli iç pilavı tarifi için malzemeler

1 Adet Yemeklik Doğranmış Soğan

2 Çorba Kaşığı Tereyağı

2 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

1 Su Bardağı Kabuksuz Çiğ Badem

2 Çorba Kaşığı Çam Fıstığı

3 Su Bardağı Sıcak Suda 30 Dakika Bekletilmiş Pirinç

1 Kg Pişirilmiş Soyulmuş Kestane

1 Tatlı Kaşığı Toz Yenibahar

1 Tatlı Kaşığı Toz Tarçın

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

Kestaneli iç pilavı.

Kestaneli iç pilavı yapılışı

Soğan, tereyağı, zeytinyağı ve bademleri tencerede sotelemeye başlayın. Bademlerin rengi dönmeye başlayınca çam fıstığını da ilave edin. Ardından pirinçleri de yıkayıp ekleyin. 2 dakika daha kavurduktan sonra kestaneleri ve baharatları da ilave edin ve 4,5 su bardağı sıcak su ilave edip yüksek ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Tuzunu ayarlayın. 5 dakika demlendirdikten sonra servise hazırdır.

Kestaneli iç pilavı.

Kestaneli iç pilavı kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

2 saatte hazırlanan kestaneli iç pilavı 20 dakikada pişer.

Kestaneli iç pilavın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan kestaneli iç pilavı kalorisi 290,9.

Kestaneli iç pilavı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kestaneli iç pilavı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 66 lira.

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