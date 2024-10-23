Kestaneli iç pilav tarifi, hem görüntüsü hem de lezzetiyle sofralarınızı şenlendirecek. Kestane, pirinç, kuş üzümü ve çeşitli baharatların buluştuğu bu pilavı hazırlamak oldukça kolaydır. Pirinci kavurduktan sonra, haşlanmış kestaneleri ekleyerek pilavınızı zenginleştirebilirsiniz. Peki kestaneli iç pilavı tarifi nedir? Kestaneli iç pilavı nasıl yapılır? Kestaneli iç pilavı tarifi.
Kestaneli iç pilav, lezzetiyle sofraların yıldızı olan bir tariftir. Kestane, pirinç, çeşitli baharatlar ve kuru meyvelerin uyumuyle ortaya çıkan bu pilavı yapmak oldukça kolaydır. Pirinci kavurduktan sonra, önceden haşlanmış kestaneler, kuş üzümü ve dolmalık fıstık ekleyerek pilavınızı zenginleştirebilirsiniz.
Kestaneli iç pilavı tarifi için malzemeler
- 1 Adet Yemeklik Doğranmış Soğan
- 2 Çorba Kaşığı Tereyağı
- 2 Çorba Kaşığı Zeytinyağı
- 1 Su Bardağı Kabuksuz Çiğ Badem
- 2 Çorba Kaşığı Çam Fıstığı
- 3 Su Bardağı Sıcak Suda 30 Dakika Bekletilmiş Pirinç
- 1 Kg Pişirilmiş Soyulmuş Kestane
- 1 Tatlı Kaşığı Toz Yenibahar
- 1 Tatlı Kaşığı Toz Tarçın
- Yeteri Kadar Tuz
- Yeteri Kadar Toz Karabiber
Kestaneli iç pilavı yapılışı
- Kestaneleri hazırlayın: Kestanelerin kabuklarını çizin ve fırında 180 derecede 15-20 dakika pişirin. Kabuklarını soyduktan sonra kenara alın.
- Pirinçleri yıkayın: Pirinci birkaç kez yıkayıp nişastasından arındırın ve süzgeçte süzün.
- Soğanı ve fıstıkları kavurun: Tereyağını bir tencerede eritin, ince doğranmış soğanı ve dolmalık fıstıkları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
- Pirinçleri ekleyin: Pirinci ekleyip, şeffaflaşana kadar kavurmaya devam edin. Ardından kuş üzümünü ekleyin.
- Baharatlar ve su ekleyin: Tarçın, yenibahar, tuz ve karabiberi ekleyin. Tavuk suyunu da ilave edip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirin.
- Kestaneleri ekleyin: Suyunu çeken pilava önceden hazırladığınız kestaneleri ekleyip karıştırın.
- Dinlendirin: Pilav piştikten sonra altını kapatın, üzerine bir havlu kapatıp 10-15 dakika dinlenmeye bırakın.
Kestaneli iç pilavı kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
2 saatte hazırlanan kestaneli iç pilavı 20 dakikada pişer.
Kestaneli iç pilavın kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan kestaneli iç pilavı kalorisi 290,9.