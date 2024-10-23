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Pekin ördeği nasıl yapılır? Pekin ördeği çıtır çıtır derisi ve yumuşacık etiyle damakları şenlendirir

Pekin ördeği nasıl yapılır? Pekin ördeği çıtır çıtır derisi ve yumuşacık etiyle damakları şenlendirir

13:3423/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
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Pekin ördeği tarifi
Pekin ördeği tarifi

Pekin ördeği, çıtır kabuğu ve lezzetli iç kısmıyla Çin mutfağının en ünlü yemeklerinden biridir. Pekin ördeği tarifi, özel bir pişirme tekniği gerektirir. Ördek, öncelikle sirke, bal ve çeşitli baharatlarla marine edilir. Ardından derisi çıtır olana kadar fırında pişirilir. Pekin ördeği nasıl yapılır? sorusunun cevabı ise, doğru pişirme sıcaklığı ve marinasyon süresiyle ilgilidir. Pekin ördeği hazırlanışı aşamasında ördeğin içi de dolgu malzemeleri ile lezzetlendirilir. Tüm bu aşamalar, eşsiz bir tat yaratır. İşte denenmiş en lezzetli tarifi...

Pekin ördeği tarifi
, Çin mutfağının en özel lezzetlerinden biridir.
Pekin ördeği hazırlanışı
oldukça özen gerektirir. Ördeği marine ederken farklı baharatlar ve soslar kullanarak lezzetini zenginleştirebilirsiniz. Fırında pişirilen Pekin ördeği, çıtır çıtır derisi ve yumuşacık etiyle damakları şenlendirir.
Pekin ördeği malzemeleri
arasında ördek, soya sosu, bal, zencefil, sarımsak ve çeşitli baharatlar bulunur.
Pekin ördeği, çıtır çıtır derisi ve lezzetli etiyle sofraların yıldızı olmaya aday bir yemektir.
Pekin ördeği nasıl yapılır
diye merak ediyorsanız, ördeği önce marine ederek lezzetini artırabilirsiniz. Ardından fırında ya da ızgarada pişirerek altın sarısı bir renk elde edebilirsiniz.
Pekin ördeği tarifi
için gereken malzemeler arasında ördek, baharatlar, soslar ve meyveler yer alır.

Pekin ördeği tarifi için malzemeler

  1. 1 ördek
  2. Tuz
  3. Soğan
  4. Sarımsak
  5. Ayçiçek yağı
  6. Anason
  7. Tane karabiber
  8. Soya sos
  9. Toz seker
  10. Bal
  11. Sirke
  12. Zencefil
  13. Karanfil
  14. Defne yaprağı
  15. Hoisin sos
Üzeri için
  • Bal
  • Esmer şeker
  • Su
  • Soya sos
  • Pirinç sirkesi

Pekin ördeği nasıl yapılır?

Pekin ördeği, Çin mutfağının en ünlü ve özel yemeklerinden biridir. İnce ve çıtır derisi, lezzetli etleri ve özel soslarıyla bilinir. Geleneksel olarak çeşitli aşamalardan geçerek hazırlanır, ancak evde daha kolay bir versiyonunu yapabilirsiniz. İşte, evde Pekin ördeği yapımı için muhteşem bir tarif:

1. Ördeğin Hazırlanması:
Ördeği temizleyin ve fazla yağları alın. Derisini gevşetmek için deri ile et arasına parmaklarınızı sokarak hafifçe ayırın.

Bir tencereye bolca su koyun ve kaynatın. Kaynayan suyu ördeğin üzerine dökün. Bu işlem, derisinin daha çıtır olmasını sağlar. Ördeğin içini ve dışını kağıt havluyla iyice kurulayın.

2. Ördeği Marine Etme
:
Bal, soya sosu, sirke, tuz ve karabiberi karıştırarak bir sos hazırlayın. Ördeğin her tarafını bu sosla kaplayın, özellikle derisine iyice yedirin. İsterseniz susam yağı da ekleyebilirsiniz. Ördeği bir gece buzdolabında açıkta bekletin. Bu, derisinin kurumasına ve daha çıtır olmasına yardımcı olur.
3. Fırında Pişirme
: Fırını 180 dereceye ısıtın. Ördeği fırın telinin üzerine yerleştirin, altına yağın akması için bir tepsi koyun.

Ördeği yaklaşık 1,5-2 saat pişirin, her 30 dakikada bir fırındaki yağ ve su karışımını ördeğin üzerine sürün. Bu, derinin daha çıtır olmasını sağlar.

4. Son Rötuşlar
: Ördek kızarıp çıtır bir görünüm aldıktan sonra fırından çıkarın ve 10-15 dakika dinlendirin. Ördeği ince dilimler halinde kesin.
Servis
: Pekin ördeği, genellikle ince Mandarin krepleri (ya da ince lavaş) ve yeşil soğan, salatalık dilimleri ile birlikte servis edilir. Yanına hoisin sosu veya tatlı soya sosu ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.Krep veya lavaşa ince dilimlenmiş ördek eti, çıtır derisinden parçalar, salatalık ve soğan koyup sararak yiyebilirsiniz.

Pekin ördeği püf noktaları

Ördeğin derisinin çıtır olması için deri ile etin birbirinden hafifçe ayrılması ve derinin kurutulması önemlidir. Ördeği fırında pişirirken üzerini sık sık yağla fırçalamak, lezzetli ve çıtır bir sonuç elde etmenizi sağlar.

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