Pekin ördeği, çıtır kabuğu ve lezzetli iç kısmıyla Çin mutfağının en ünlü yemeklerinden biridir. Pekin ördeği tarifi, özel bir pişirme tekniği gerektirir. Ördek, öncelikle sirke, bal ve çeşitli baharatlarla marine edilir. Ardından derisi çıtır olana kadar fırında pişirilir. Pekin ördeği nasıl yapılır? sorusunun cevabı ise, doğru pişirme sıcaklığı ve marinasyon süresiyle ilgilidir. Pekin ördeği hazırlanışı aşamasında ördeğin içi de dolgu malzemeleri ile lezzetlendirilir. Tüm bu aşamalar, eşsiz bir tat yaratır. İşte denenmiş en lezzetli tarifi...
Pekin ördeği tarifi için malzemeler
- 1 ördek
- Tuz
- Soğan
- Sarımsak
- Ayçiçek yağı
- Anason
- Tane karabiber
- Soya sos
- Toz seker
- Bal
- Sirke
- Zencefil
- Karanfil
- Defne yaprağı
- Hoisin sos
- Bal
- Esmer şeker
- Su
- Soya sos
- Pirinç sirkesi
Pekin ördeği nasıl yapılır?
Pekin ördeği, Çin mutfağının en ünlü ve özel yemeklerinden biridir. İnce ve çıtır derisi, lezzetli etleri ve özel soslarıyla bilinir. Geleneksel olarak çeşitli aşamalardan geçerek hazırlanır, ancak evde daha kolay bir versiyonunu yapabilirsiniz. İşte, evde Pekin ördeği yapımı için muhteşem bir tarif:
Bir tencereye bolca su koyun ve kaynatın. Kaynayan suyu ördeğin üzerine dökün. Bu işlem, derisinin daha çıtır olmasını sağlar. Ördeğin içini ve dışını kağıt havluyla iyice kurulayın.
Ördeği yaklaşık 1,5-2 saat pişirin, her 30 dakikada bir fırındaki yağ ve su karışımını ördeğin üzerine sürün. Bu, derinin daha çıtır olmasını sağlar.
Pekin ördeği püf noktaları
Ördeğin derisinin çıtır olması için deri ile etin birbirinden hafifçe ayrılması ve derinin kurutulması önemlidir. Ördeği fırında pişirirken üzerini sık sık yağla fırçalamak, lezzetli ve çıtır bir sonuç elde etmenizi sağlar.