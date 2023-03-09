KETEBE Yayınları'nın imzasıyla çıktı: Sular Üstünde Gökler Altında

Son dönem Türk romanının dikkat çeken isimlerinden Kaan Murat Yanık, 5 Haziran 1988’de doğdu. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan yazar, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nde Klasik Türk Edebiyatı anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı. Yayınevlerinde editörlük yapan, yazı atölyelerinde roman sanatı üzerine dersler veren ve televizyon kanallarında kültür-sanat temalı programlar hazırlayıp sunan Kaan Murat Yanık, ilk romanı “Butimar” ile 2015 yılında ESKADER tarafından verilen yılın en iyi romanı ödülünü aldı. Yanık’ın 2017 yılında “Uzakların Şarkısı”, 2020 yılında “Dünyasızlar” isimli romanları yayımlandı. “Dünyasızlar”, 2020 İ. E. F. Türkiye Yazarlar Birliği roman ödülüne layık görüldü.





Kaan Murat Yanık’ın son romanı “Sular Üstünde Gökler Altında” Ketebe etiketiyle raflardaki yerini aldı. 15. yüzyılın son demlerinde İstanbul’da başlayan roman, dönemin dünyaya açılan keşif gemilerinde harita çizmek için görevlendirilen Kalender’in sıra dışı macerasını anlatıyor. Rengârenk kahramanlarla birlikte İstanbul’dan Kırım’a, İspanya’ya, oradan Güney Amerika’ya ve Kazablanka’ya doğru nefes kesen bir yolculuğa çıkan okur kendini birbirinden esrarlı olayların içinde buluyor. Kırım’a giden bir gemide yer alan Kalender, dönüş yolunda yağmalanan bir köyde esir alınan Ustinya’ya âşık oluyor. Uğruna doğru bildiği ne varsa tersyüz etmesine rağmen kavuşamadığı sevgilisinin derdinden divaneye dönen Kalender, çözümü daha uzak diyarlara gitmekte buluyor ve böylece Kristof Kolomb ile tanışıp asıl maceraya doğru yelken açıyor.





“Umut etmeye ve masalların içinde kaybolmaya ihtiyacımız var. Hayat karşısında başka türlü direnemeyiz” diyen Kaan Murat Yanık, okuru masalların içinde kaybolacağı bir kurgunun içine çekiyor. Yazar mitlerle bezediği büyülü gerçekçi olayların bir karnaval havası yarattığı romanında, masmavi okyanuslarda, kakao ve vanilya kokularının yükseldiği yemyeşil ormanlarda, ışıltılı kurbağaların zıpladığı düşlerde ve Doğu ile Batı'nın dikenli sınırlarında dolaşıyor.





Akıcı dili ve sinematografik anlatımıyla soluksuz okunan “Sular Üstünde Gökler Altında”, Amerika’nın, aşkın ve saflığın yeniden keşfedilebileceğini gösteriyor. Tarihî bir dönemde, macera ve dramatik öğelerin iç içe geçtiği bir atmosferde geçen roman, rahat okunmasının yanında döneme ait derinlikli bilgileri de içinde barındırıyor.





Kaan Murat Yanık.

15. yüzyıl Endülüs'ünü, Osmanlı'sını, denizcilik terimlerini ve coğrafi keşifleri çok detaylı ve gerçekçi bir şekilde anlatan Kaan Murat Yanık, bir Osmanlı denizcisi olan Kalender’in Yeni Dünya ile tanışmasını kendine has üslubuyla ilmek ilmek işliyor.



