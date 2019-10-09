Kütahya'nın Emet pidesine büyük ilgi: İl ve ilçelerden geliyorlar

Osmanlı döneminde padişah sofralarına konulan nadir lezzetlerden olan Emet pidesi kara fırında yapılan, tereyağı ve keçi peyniri kullanılan eşsiz bir lezzet.

Emet ilçesinin en meşhur lezzeti.

HAYAT 6 aylık lezzet: Tokat kebabı

İl ve ilçelerden Emet pidesi için geliyorlar

Türkiye’de sadece Emet’te yetişen, sarıot ve kekik yiyen hayvanların peynirinden yapılan ve özel mayalanan hamur kullanılan Emet pidesini yemek için, ilçeye çevre il ve ilçelerden bir çok vatandaş bu eşsiz lezzeti tatmak için geliyor.

Emet pidesi kara fırında yapılan, tereyağı ve keçi peyniri kullanılan eşsiz bir lezzet.

GÜNDEM Adanalıların pazar kahvaltısı keyfine: 400 kilogram ciğer