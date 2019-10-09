Hayat Kütahyanın Emet pidesine büyük ilgi İl ve ilçelerden geliyorlar
AKTÜEL

Kütahya'nın Emet pidesine büyük ilgi: İl ve ilçelerden geliyorlar

Kütahya'nın Emet pidesine büyük ilgi: İl ve ilçelerden geliyorlar

Kütahya’nın Emet ilçesinde 3 asırdır keçi peyniri kullanılarak üretilen ’Emet pidesi’ lezzetiyle ilgi görüyor. Türkiye’de sadece Emet’te yetişen, sarıot ve kekik yiyen hayvanların peynirinden yapılan ve özel mayalanan hamur kullanılan Emet pidesini yemek için, il ve ilçelerden geliyorlar.

Haber Merkezi IHA
Emet pidesinin üzerine tereyağı ve keçi peyniri konularak pişiriliyor.
Emet pidesinin üzerine tereyağı ve keçi peyniri konularak pişiriliyor.

Osmanlı döneminde padişah sofralarına konulan nadir lezzetlerden olan Emet pidesi kara fırında yapılan, tereyağı ve keçi peyniri kullanılan eşsiz bir lezzet.

Emet ilçesinin en meşhur lezzeti.

6 aylık lezzet: Tokat kebabı
HAYAT
6 aylık lezzet: Tokat kebabı

İl ve ilçelerden Emet pidesi için geliyorlar

Türkiye’de sadece Emet’te yetişen, sarıot ve kekik yiyen hayvanların peynirinden yapılan ve özel mayalanan hamur kullanılan Emet pidesini yemek için, ilçeye çevre il ve ilçelerden bir çok vatandaş bu eşsiz lezzeti tatmak için geliyor.

Emet pidesi kara fırında yapılan, tereyağı ve keçi peyniri kullanılan eşsiz bir lezzet.

Adanalıların pazar kahvaltısı keyfine: 400 kilogram ciğer
GÜNDEM
Adanalıların pazar kahvaltısı keyfine: 400 kilogram ciğer
  • Emet pidesinin emek ve sabırla hazırlandığını belirten Pide Ustası Hüseyin İnceer, şu şekilde açıklamada bulundu:
  • ’’Emet pidesi Emet’te yalnızca belli başlı pideci dükkanları tarafından yapılmaktadır .Su, un ve tuz ile hamur yoğurularak pide şekline getirilir. Üstüne keçi peyniri ve tereyağı konur ve taş fırında pişirilir.Bu eşsiz lezzet asırlardır Emet ilçemizin en meşhur lezzetidir. Biz bu mesleği sürdürmeye ve Emet pidesi yapıp satmaya devam ediyoruz. Ülkemizin her köşesinden vatandaşlarımızı bu eşsiz lezzeti tatmaları için bekleriz.’’
Katili hakim karşısında

Katili hakim karşısında

​Emine Bulut kızının gözü önünce öldürülmüştü.
Kredi ve kartborcunda indirim yolu açıldı

Kredi ve kart
borcunda indirim yolu açıldı

​Bankalar 9 ay içinde 5 milyar liralık alacağını sattı.
İlk adım atılıyor

İlk adım atılıyor
Cezaevi müdürü<br>ve polis de var

Cezaevi müdürü
ve polis de var

Çek senet tahsilatı ve PKK propagandası yapan 74 kişiye baskın.
Vurulacak<br>hedefler belli

Vurulacak
hedefler belli

PKK ​'lı teröristler mezarları olacak mevzileri kazıyor.
Yola çıktılar

Yola çıktılar

14 bin asker ağır silahlarla Türkiye'ye geliyor.
Yolumdan çekil

Yolumdan çekil

​ABD basını Trump-Erdoğan görüşmesinin detaylarını yazdı.
Torino kancası

Torino kancası

​​Galatasaraylı yıldıza İtalya'dan talip var.
2. İsrail<br>olacaktı itirafı

2. İsrail
olacaktı itirafı

​Suriye'nin kuzeyindeki proje devlet planı deşifre edildi.
Batı medyası<br>terörle omuz omuza

Batı medyası
terörle omuz omuza

​Türkiye'yi ve Trump'ı karalama kampanyaları devam ediyor.
Tek isteğimiz istikrar ve barış

Tek isteğimiz istikrar ve barış

​Erdoğan: Bosna Hersek'teki hükümet sorunu artık halledilmeli.
Onların<br>temsilcisi misin?

Onların
temsilcisi misin?

Gazi Parkı olaylarının organizatörü Kavala'ya mahkemede zor soru.
HDP binasında<br>10 gün kaldım

HDP binasında
10 gün kaldım

​Eski PKK'lı terörist örgüte katılım sürecini anlattı.
Ekonomik<br>sınıfta uçanlar dikkat

Ekonomik
sınıfta uçanlar dikkat

​Uçaklarda artık koltuk seçimi için de ücret ödenecek.
Türkiye'nin Suriye planı desteklenmeli

Türkiye'nin Suriye planı desteklenmeli

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında Suriye sınırını geçecek.
Türkiye'nin<br>yolundan çekildik

Türkiye'nin
yolundan çekildik

​Pentagon, birliklerinin Suriye'deki durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Şanlı ordumuz hazır

Şanlı ordumuz hazır

​Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekat açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.