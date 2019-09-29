Adanalıların pazar kahvaltısı keyfine: 400 kilogram ciğer

Zengin mutfağı ve kebap geleneğiyle ünlü Adana’da tarihi mekanlardan birisi olan Kazancılar Çarşısı’ndaki Ciğerciler Sokağı’nda her hafta pazar günü gece 3’ten itibaren telaş başlıyor. Mangallarını kuran ciğerci esnafı bir yandan ciğerleri şişe saplarken, diğer yandan da mezeleri yapmaya başlıyor.

Alışılagelmiş kahvaltı masasındaki zeytin, peynir gibi ürünler Ciğerciler Sokağı’ndaki kahvaltı masalarında yerini bol acılı ciğere, çay ise yerini şalgam suyuna bırakıyor.

Garsonların masalar arasında son dokunuşları yaptığı sokak, müşterilerin gelmeye başlamasıyla ve ciğerlerin mangalla buluşmasıyla birlikte adeta ‘duman altı’ oluyor.



Gece 3'e kadar ciğer bulunuyor

Ciğerciler Sokağı’nda kebapçılık yapan Seyfettin Danış (44), yaptığı açıklamada, çok küçük yaşlardan beri bu işi yaptığını söyledi. Sabaha hazırlık için yoğun mesai harcadıklarını belirten Danış, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Ben sadece 3 sene okula gittim ondan sonra hep buradaydım. 8 yaşından bu yana buradayım. Yoğunluk çok oluyor. Gece 2-3’de gelsen de ciğer yersin öğlen 1’e kadar buradayız.”

Ciğerciler sabah yoğun şekilde mesaiye başlıyor.

Kışın 500-600 kilogramı buluyor

Ciğerciler Sokağı’nda toplam 6 esnaf olduğunu kaydeden ve herkesin ortalama 60-70 kilogram ciğer sattığını belirten Danış, açılamasına şu ifadeleri ekledi:

“Yazın satışlar düşüyor ama kışın artıyor. Ortalama 400 kilogram satılıyor. Kışın 500-600 kilogramı buluyor. Bizim Adanalı boğazına düşkündür. Lokmacıdır. Festivallerin de çok katkısı oluyor. Buradaki bütün esnaf festivaller sayesinde ekmek yiyor”

Sabah kahvaltısında ciğer yemek Adana'da bir gelenek haline geldi.

Eskiden ortam daha farklıydı

Ceylan Tanışkan isimli vatandaş da geleneğin devam edeceğini belirterek, “Bu kentin kendine özgü bir kültürü bu. Ben gençlik yıllarımda da gelirdim. O zamanlar ortam daha farklıydı. Artık bir gelenek oldu. Adana dışından gelenler de çoğaldı. Fırsat bulduğumuzda bizler de geliyoruz. Kendi yemek kültüründe insanın ciğer varsa buraya gelir. Başka bir memlekette sabah ciğer yemeye gidelim desen gülerler. Farklı bir şey” ifadelerini kullandı.

Yoğunluk yaşayan ciğerci esnafları ilgiden memnun.

İlgiden memnunlar

Ciğer ustası Bilal Ekinci (40) ise, “Burası eskiden kuş pazarıydı. Eskiden gündüz yapardık sonra geceye geçtik. Herkes bize uydu. Geceden insanlar gelmeye başlıyor. Ciğerini yiyor. Bir kültüre dönüşüyor Adana’da. Bu tarz şeyler normalde Avrupa’da olur. İlgiden memnunuz” diye konuştu.

REKLAM