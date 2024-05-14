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Hayat

Mahmud Efendi'nin gelini dualarla uğurlandı

04:00 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 00:45 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsmailağa Cemaati lideri merhum Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin gelini ve geçtiğimiz nisan ayında vefat eden merhum Hasan Kılıç Hocaefendi'nin kızı Emine Ustaosmanoğlu dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Abdullah Ustaosmanoğlu Hoca'nın refikası, Muhammed Fatih ve Abdülhalik Hoca'ların anneleri Emine Ustaosmanoğlu için dün öğle vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Merhumenin naaşı, Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi ile Hasan Kılıç Hocaefendi'nin mezarının bulunduğu Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri Mustafa Albayrak ve Mesut Albayrak katıldı.

Hasan Kılıç, Mahmud Ustaosmanoğlu.

#İsmailağa Cemaati
#Vefat
#Emine Ustaosmanoğlu
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