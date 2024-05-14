Mahmud Efendi'nin gelini dualarla uğurlandı

İsmailağa Cemaati lideri merhum Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin gelini ve geçtiğimiz nisan ayında vefat eden merhum Hasan Kılıç Hocaefendi'nin kızı Emine Ustaosmanoğlu dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Abdullah Ustaosmanoğlu Hoca'nın refikası, Muhammed Fatih ve Abdülhalik Hoca'ların anneleri Emine Ustaosmanoğlu için dün öğle vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Merhumenin naaşı, Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi ile Hasan Kılıç Hocaefendi'nin mezarının bulunduğu Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri Mustafa Albayrak ve Mesut Albayrak katıldı.