Mert Yazıcıoğlu'ndan üzen itiraf: 'Çocukken evimize haciz memurları gelirdi'

Katıldığı programda çocukluk yıllarını anlatan ekranların hem yakışıklı hem de başarılı oyuncularından Mert Yazıcı, açıklamalarıyla duygulandırdı.
Mert Yazıcıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına konuk oldu. Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde hayat verdiği “Cüneyd Efendi” karakteriyle ekranlara gelen oyuncu Mert Yazıcıoğlu, açıklamalarda bulundu.
Yazıcıoğlu, çocukluk yıllarının da kolay geçmediğini belirterek, maddi sıkıntılar yaşayan bir ailede büyüdüğünü ve eve haciz memurlarının geldiği günleri unutamadığını dile getirdi. O yılları anlatan ünlü oyuncu “Hep çalışıyor hatırlıyorum annemle babamı. Mutlu muyduk, biraz para problemleri olan bir aileydik. Haciz memurları gelirdi, onları hatırlıyorum. Ben mikseri saklardım. O dönem çok hızlı geçti, lise döneminden sonra babamın vefatı, çalışma hayatım. Hızlı büyüdük, çocuk olduğumun farkına varmayı unuttum. Sokakta büyüdüm” diye konuştu.