Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 2023 yılında İspanya'nın ünlü şehri Barcelona'da bir ev satın almıştı. Ancak Mola'nın şehrin hareketli gece yaşamıyla bilinen El Born bölgesinde aldığı evine evsizler yerleşti.

Mola, İspanya'da boş evleri işgal ederek ev sahiplerine korkulu rüyalar yaşatan 'okupa'ların mağduru oldu. İspanya'da, boş duran evleri, sosyal, kültürel veya barınma amacıyla işgal etmeyi tarif eden 'okupa' hareketi savunucusu bir grup, Mola'nın boş duran evini işgal etmiş.