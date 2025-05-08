Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın İspanya'daki evine 'okupa'lar çöktü

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın İspanya'daki evine 'okupa'lar çöktü

10:298/05/2025, Thursday
Diğer
Sonraki haber
Ezgi Mola, İspanya'daki evini 2 yıl önce satın almıştı.
Ezgi Mola, İspanya'daki evini 2 yıl önce satın almıştı.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın, 2023’te Barcelona’dan satın aldığı evi, Avrupa'da sıkça yaşanan ev işgallerin hedefi oldu. Oyuncunun evi, kimliği belirsiz kişilerce izinsiz şekilde kullanılmaya başlandı.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 2023 yılında İspanya'nın ünlü şehri Barcelona'da bir ev satın almıştı. Ancak Mola'nın şehrin hareketli gece yaşamıyla bilinen El Born bölgesinde aldığı evine evsizler yerleşti.


Mola, İspanya'da boş evleri işgal ederek ev sahiplerine korkulu rüyalar yaşatan 'okupa'ların mağduru oldu. İspanya'da, boş duran evleri, sosyal, kültürel veya barınma amacıyla işgal etmeyi tarif eden 'okupa' hareketi savunucusu bir grup, Mola'nın boş duran evini işgal etmiş.


Mola'nın Barcelona'da yaşayan ve ara sıra evini kontrol eden arkadaşı, en son gittiğinde evde birilerinin yaşadığını görmüş. Sabah'ın haberine göre, oyuncu, 'okupa'lardan evini kurtarabilmek için yasal yollara başvurdu.





#ezgi mola
#ispanya
#evsiz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EHLİYET SON YENİLEME TARİHİ AÇIKLANDI MI: Ehliyet yenileme için gerekli belgeler ve ücreti ne kadar?