Yeşilçam filmi gibi hikaye: Devlet himayesindeki çocukları konu alan diziden etkilenip iki kardeşe yuva oldular

Hülya Dibo, evlat hasretini koruyucu aile oldukları çocuklarla dindirdiklerini söyledi. İzledikleri dizideki çocuklardan etkilendiklerini dile getiren Dibo, şöyle konuştu:





"Televizyondaki dizide çocukların kuruluştaki yaşamı anlatılıyordu. O çocukların sürekli aile hayaliyle yaşamaları beni çok etkilemişti. Eşime ısrar ettim ve koruyucu aile olmak için başvurduk. Çok güzel iki çocuğa sahip olduk. Çocuklar geldiğinde hayatımız tamamen değişti. Eşim ve ben çocukları çok seviyoruz. Bu şekilde hem çocuklara anne baba olmak hem de çocuk özlemini gidermek istedik."



