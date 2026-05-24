Meteoroloji’den bazı illere uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

23:06 24/05/2026, Pazar
Doğu Akdeniz’de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. (Foto: Arşiv)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’de etkili olan gök gürültülü sağanak yağışların Adana’nın doğusu, Osmaniye’nin güneyi ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağını bildirdi. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de halen yer yer devam eden gök gürültülü sağanağın, 4 saatlik periyotta Adana'nın doğu, Osmaniye'nin güney ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



