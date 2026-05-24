Meteoroloji’den bazı illere uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de halen yer yer devam eden gök gürültülü sağanağın, 4 saatlik periyotta Adana'nın doğu, Osmaniye'nin güney ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.