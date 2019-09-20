Hayat Müslümanlığı seçti Mevlanayı anlamak için Konyada yaşıyor
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Konya haberleri: Müslümanlığı seçen Hırvat Halime'nin Mevlana aşkı

Müslümanlığı seçti: Mevlana'yı anlamak için Konya'da yaşıyor

Almanya'da bir hocanın vesilesiyle İslam'la tanışmasının ardından "Halime" ismini alan Hırvatistan uyruklu kadın, Hazreti Mevlana'yı daha iyi anlamak için bir süreliğine Konya'da yaşamaya başladı. Müslüman olduktan sonra hayatında birçok şeyin değiştiğini ifade eden Ferk, "İslamiyet'i seçtikten sonra Hazreti Mevlana adında birisini duydum, sonra arkadaşı ve hocası olduğunu öğrendiğim Şems-i Tebrizi'yi. Bir turla Konya'ya gelmeye karar verdim. Buraya geldikten sonra Hazreti Mevlana'yı daha iyi anlamak ve sema ile alakalı daha çok şey öğrenmek için burada bir müddet daha kalmaya karar verdim" dedi.

Haber Merkezi AA
Halime Ferk
Halime Ferk

Almanya'da bir okulda öğretmenlik yaptığı sırada tanıştığı bir hocadan etkilenerek Müslüman olan 39 yaşındaki Ferk, çeşitli İslami araştırmalar yaptı.

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'den etkilenerek bir turla Konya'ya gelen Ferk, Mevlana'dan bugüne kadar gelen ve Mevlevilerin en önemli zikir türlerinden olan semaya ilgi duymaya başladı.

Şu sıralar küçük kızıyla Konya'da bulunan ve "Sema" öğrenme hayalini gerçekleştirmeye karar veren Ferk, sufi olma yolundaki kararlılığını sürdürüyor.

Halime Ferk, yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce Almanya'da bir hocadan etkilenerek İslamiyet'i seçtiğini söyledi.

Müslüman olduktan sonra hayatında birçok şeyin değiştiğini ifade eden Ferk, "Müslüman olmamda birçok şey beni etkiledi. Mesela günümü beş vakte bölmek zorundayım. Bu beni disiplinli yapıyor. Ne yaparsam yapayım bunu kendim için değil de Allah için yapmam gerektiğinin bilincindeyim" diye konuştu.

Konya'da kalıp sema öğrenmeye karar verdi

Halime Ferk, Müslüman olduktan sonra Hazreti Mevlana'yı ve onun öğretilerini araştırdığını anlattı.

Ardından Konya'ya gelerek İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde (İRFA) sema eğitimi aldığını dile getiren Ferk, şunları söyledi:

"Konya'da olduğum için çok mutluyum. İslamiyet'i seçtikten sonra Hazreti Mevlana adında birisini duydum, sonra arkadaşı ve hocası olduğunu öğrendiğim Şems-i Tebrizi'yi. Bir turla Konya'ya gelmeye karar verdim. Buraya geldikten sonra Hazreti Mevlana'yı daha iyi anlamak ve sema ile alakalı daha çok şey öğrenmek için burada bir müddet daha kalmaya karar verdim."

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Ferk: Çocuklarımı İslam'ın öğretileriyle koruyabilirim

Halime Ferk, yakınları ve çevresindeki insanların kendisine zamanla alışacaklarını, çocuklarını da İslamiyet üzerine yetiştirmeyi düşündüğünü anlattı.

Küçük kızının halen Kuran-ı Kerim öğrendiğini belirten Ferk, "Kızım Kur'an kursunda Kuran-ı Kerim okumayı öğreniyor. Birkaç tane de sure ezberledi. Yaşadığım ülkede alkol tüketen ve madde bağımlısı olan çok insan var. İslam'ın öğretileriyle çocuklarımı bu zararlı şeylerden koruyabilirim" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin İslam'ı en iyi yaşayan ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Ferk, şunları kaydetti:

  • "Siz Türkiye'de çok şanslısınız çünkü beş vakit ezan dinleyebiliyorsunuz. Bunu bir hediye olarak görmelisiniz. Biz bu durumdan yaşadığımız ülke itibarıyla mahrumuz. Memleketim olan Hırvatistan'da bir zamanlar Osmanlı devleti hüküm sürmüş. O zamanlardan bu zamana izleri hala duruyor. Mesela bizde Türk kahvesi var ve birçok Türkçe kelime bizim dilimize de geçmiş durumda."

ABD'li pilot böyle Müslüman oldu
OYNAT 01:56
ABD'li pilot böyle Müslüman oldu
Suudi Arabistan'ın Ajel gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri askerleri eşliğinde Amerikan Hava Kuvvetleri'nde görev aldığı belirtilen Petrie adlı askeri pilotun, İslamiyet'i seçmesiyle ilgili bir video yayınlandı. İncirlik Üssü'nde çekildiği belirtilen görüntülerde, mescitte heyecanlı olduğu gözlenen Amerikalı pilot, "Benim söylediğimi tekrar et" diyen Suudi askeri pilot eşliğinde Kelime-i Şehadet getirdi. Müslüman olan Amerikalı askerin daha sonra kendisini tebrik eden Suudi askerlere sarılmasıyla görüntüler sona erdi.
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