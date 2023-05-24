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Hayat

Netflix'te bir devrin sonu: Şifre paylaşım yasağı başladı

Netflix, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve pilot bölgelerde test edilen 'şifre paylaşımı' yasağını ABD'de uygulamaya başladı. Yakında dünya genelinde de şifre paylaşımı yasaklanacak.

13:58 . 24/05/2023 Çarşamba
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Arşiv

Arşiv

Netflix'in bazı pilot bölgelerde test etmeye başladığı şifre paylaşımı yasağı, ABD abonelerine de uygulanmaya başladı. Netflix'in yakında tüm dünyada uygulamaya koyacağı yeni yasak ile, hesabın sahibi evleri dışındaki kullanıcıları Netflix hesaplarından atmak ya da ek bir üyelik için aylık belirli bir ücret ödemek zorunda kalacak.

Dünya genelinde yasaklanacak

Netflix şifre paylaşımı yasağına geçişi kolaylaştırmak için şifre sıfırlama, oturum açılan cihazları görme ve Profil Aktarma gibi birçok seçeneği kullanıcılara sundu. Ortak Netflix hesabı kullanılmaya devam edilecekse, kullanıcılar kişi başına aylık ekstra 7,99 dolar ödemek zorunda kalacak. Ayrıca ekstra üyeyi hesaba eklemek için, aynı ülkede aktif olmak gerekiyor. Ayrıca aynı anda yalnızca bir cihazda içerik görüntüleyebiliyor ya da indirebiliyorlar ve ekstra profil oluşturamıyor ya da Çocuk profili olarak giriş yapamıyorlar. ABD'de uygulanmaya başlayan şifre paylaşım yasağını yakında Türkiye'de de uygulaması beklenen Netflix'in ekstra profiller için ne kadar bir ücret talep edeceği bilinmiyor.

#Netflix
#ABD
#şifre
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