Oya Başar: Hiçbir mahallenin sanatçısı olmadım

Oyuncu Oya Başar, geçtiğimiz yıl Atatürk Kültür Merkezi’nin yeni projesinin tanıtımına gittiği için sosyal medyada linç edilmişti. Geçen ay "Ülkemin Cumhurbaşkanı beni çağırıyorsa ben oraya giderim" açıklaması yapan Oya Başar, konuyla ilgili yeniden konuştu. Sabah'ın haberine göre, Oya Başar şöyle konuştu:

"Beni de eleştirdiler toplantıya katıldığım için ama hiç aldırış etmedim. Bir sanatçı olarak AKM'nin tanıtımına gidip bakacağım elbette. Ne yani Fransız Kültür Merkezi'nin mi tanıtımına gideceğim? Ben bir Türk sanatçısı ve Atatürk Cumhuriyeti'nde doğmuş, büyümüş bir Türk kadını olarak ülkemi çok seviyorum. Ülkemin sanatıyla ilgili yapılan bu tarz projelerle yakından ilgilenmek benim görevim. Çok da beğendim AKM projesini. Önyargılı olmamak lazım. Toplantıya gidip dinlemeden ahkam kesmemek, önyargılı yaklaşmamak lazım AKM'ye."

Hiçbir mahallenin sanatçısı olmadım. Düşüncelerimi her yerde özgürce söylerim.





HAYAT 'Ben de varım' diyen ünlüler linç edildi

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