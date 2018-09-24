Hayat Oya Başar Hiçbir mahallenin sanatçısı olmadım
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Oya Başar: H​içbir mahallenin sanatçısı olmadım

Oya Başar: Hiçbir mahallenin sanatçısı olmadım

Geçtiğimiz yıl Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin tanıtımına katılan ve tepki çeken usta oyuncu Oya Başar, "Ülkemin Cumhurbaşkanı beni çağırıyorsa ben oraya giderim" demişti. Bu sözler üzerine linç edilen Oya Başar, "Bir sanatçı olarak AKM'nin tanıtımına gidip bakacağım elbette. Ne yani Fransız Kültür Merkezi'nin mi tanıtımına gideceğim. Hiçbir mahallenin sanatçısı olmadım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Oya Başar
Oya Başar

Oyuncu Oya Başar, geçtiğimiz yıl Atatürk Kültür Merkezi’nin yeni projesinin tanıtımına gittiği için sosyal medyada linç edilmişti. Geçen ay "Ülkemin Cumhurbaşkanı beni çağırıyorsa ben oraya giderim" açıklaması yapan Oya Başar, konuyla ilgili yeniden konuştu. Sabah'ın haberine göre, Oya Başar şöyle konuştu:

"Beni de eleştirdiler toplantıya katıldığım için ama hiç aldırış etmedim. Bir sanatçı olarak AKM'nin tanıtımına gidip bakacağım elbette. Ne yani Fransız Kültür Merkezi'nin mi tanıtımına gideceğim? Ben bir Türk sanatçısı ve Atatürk Cumhuriyeti'nde doğmuş, büyümüş bir Türk kadını olarak ülkemi çok seviyorum. Ülkemin sanatıyla ilgili yapılan bu tarz projelerle yakından ilgilenmek benim görevim. Çok da beğendim AKM projesini. Önyargılı olmamak lazım. Toplantıya gidip dinlemeden ahkam kesmemek, önyargılı yaklaşmamak lazım AKM'ye."

Hiçbir mahallenin sanatçısı olmadım. Düşüncelerimi her yerde özgürce söylerim.


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