Pandemi koltukları boşalttı: Seyirci tiyatroda yüzde 43.1 sinemada yüzde 69.5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde, yerli film seyircileri yüzde 59 azalarak 13 milyon 255 bin 849 kişiye, yabancı film seyircileri de yüzde 83.6 azalarak 3 milyon 971 bin 103 kişiye geriledi. Aynı dönemde gösterilen film sayısı yüzde 62 azalarak 25 bin 960'a; gösterilen yerli film sayısı yüzde 62.2 azalarak 10 bin 978'e ve yabancı film sayısı yüzde 61.9 azalarak 14 bin 982'ye geriledi.

SİNEMA VE TİYATRO SALONLARI AZALDI

Türkiye genelinde sinema salonu sayısı da yüzde 4.5 azalarak 2 bin 698'e, sinema salonlarındaki koltuk sayısı da yüzde 6.0 azalarak 317 bin 763'e geriledi. Tiyatro salon sayısı da yüzde 20.1 azalarak 720'ye ve tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 24.5 azalarak 267 bin 857'ye geriledi.

Tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde 40.4 azalarak 20 bin 175'e, tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı geçen sezona göre yüzde 41.9 azalırken, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı da yüzde 35 azaldı.

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Aynı dönemde tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 34.9 azalırken, oynanan çocuk eseri sayısı yüzde 37.9 azaldı.

OPERA VE BALE SEYİRCİSİ YÜZDE 20 AZALDI

Türkiye genelinde 2020 yılında Opera ve Bale Genel Müdürlüğü'ne bağlı opera ve bale gösterisi 6 ilde yapıldı. Diğer taraftan, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 9 topluluk faaliyet gösterdi.

Opera ve bale seyirci sayısı da bu dönemde yüzde 20.5 azalarak 256 bin 63'e geriledi. Orkestra, koro ve topluluklarda seyirci sayısı da yüzde 41.9 azalarak 159 bin 969'a indi.

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Aynı dönemde orkestra seyirci sayısı yüzde 29.5 azalarak 100 bin 260'a, koro seyirci sayısı yüzde 48.5 azalarak 26 bin 96'ya, topluluk seyirci sayısı ise yüzde 59.3 azalarak 33 bin 613'e düştü.

Genç Orkestra

Opera ve bale salonlarında oynanan eser sayısı ise aynı dönemde yüzde 7.8 azalarak 165'e geriledi. Bu eserlerin 89'unu yerli 76'sını ise yabancı eserler oluşturdu. Yerli eserler 246 kez sergilenirken, yabancı eserler 255 kez sergilendi. Yabancı eserleri 134 bin 405 kişi, yerli eserleri ise 121 bin 658 kişi izledi.