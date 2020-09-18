Pankek tarifi: Pankek nasıl yapılır?

Pankek için kullanılan malzemelerin hepsi hayat ile ilgili önemli sembollere karşılık geldiğine inanılır. Yumurtanın yaratılış; unun yaşam maddesi; tuzun sağlık ve sütün saflık anlamlarına geldiği düşünülür.
Sağlıklı yaşamı saflıkla buluşturan pankekler duru lezzetini bal ve kremayla taçlandırıyor. Pratik yemek tariflerinden pankek için tarifimize buyurun...
Pankek tarifi
Malzemeler:
2 Su bardağı un
1 Paket kabartma tozu
1 Çay kaşığı tuz
1 Su bardağı süt
1/2 (Yarım) su bardağı su
2 Adet yumurta
1/2 (Yarım) su bardağı zeytinyağı
Servis malzemeleri
Yeterli miktarda bal
Yeteri kadar krema
Yeteri kadar toz tarçın
1 Kase dondurulmuş vişne
Yapılışı:
Pankek malzemelerini balon çırpma teliyle, topak kalmayacak şekilde çırpın ve buzdolabında 1 saat dinlendirin. Eğer tava yapışmaz krep tavası ise yağlamadan, yoksa her pankek için 1 çay kaşığı sıvı yağ gezdirip birer kepçe dökerek pankekleri pişirin.
Pankekleri arzu ettiğiniz şekilde tabağa dizin. İstediğiniz servis malzemeleri ile süsleyin.
- Pankek kaç dakikada pişer?
- 10 dakikada hazırlanan pankek 20 dakikada pişer.
- Pankek kalorisi ne kadar?
- Zorluk seviyesi kolay olan pankek kalorisi 219.
- Pankek yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
- Pankek için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 17 lira.