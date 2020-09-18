Pankek tarifi: Pankek nasıl yapılır?

Pankek için kullanılan malzemelerin hepsi hayat ile ilgili önemli sembollere karşılık geldiğine inanılır. Yumurtanın yaratılış; unun yaşam maddesi; tuzun sağlık ve sütün saflık anlamlarına geldiği düşünülür.

Sağlıklı yaşamı saflıkla buluşturan pankekler duru lezzetini bal ve kremayla taçlandırıyor. Pratik yemek tariflerinden pankek için tarifimize buyurun...

HAYAT Cheesecake tarifi: Limonlu cheesecake nasıl yapılır?

Pankek.

Pankek tarifi

Malzemeler:

2 Su bardağı un

1 Paket kabartma tozu

1 Çay kaşığı tuz

1 Su bardağı süt

1/2 (Yarım) su bardağı su

2 Adet yumurta

1/2 (Yarım) su bardağı zeytinyağı

Servis malzemeleri

Yeterli miktarda bal

Yeteri kadar krema

Yeteri kadar toz tarçın

1 Kase dondurulmuş vişne

Yapılışı:

Pankek malzemelerini balon çırpma teliyle, topak kalmayacak şekilde çırpın ve buzdolabında 1 saat dinlendirin. Eğer tava yapışmaz krep tavası ise yağlamadan, yoksa her pankek için 1 çay kaşığı sıvı yağ gezdirip birer kepçe dökerek pankekleri pişirin.

Pankekleri arzu ettiğiniz şekilde tabağa dizin. İstediğiniz servis malzemeleri ile süsleyin.

REKLAM