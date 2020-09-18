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Pankek tarifi: Pankek nasıl yapılır?

Pankek tarifi: Pankek nasıl yapılır?

Tarihi tarım tarihinden eski olan fırınsız evlerde bile kolayca pişen doyurucu ve sabah kahvaltılarının en güzel sürprizlerinden Pankek nasıl yapılır? İşte tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pankek
Pankek

Pankek için kullanılan malzemelerin hepsi hayat ile ilgili önemli sembollere karşılık geldiğine inanılır. Yumurtanın yaratılış; unun yaşam maddesi; tuzun sağlık ve sütün saflık anlamlarına geldiği düşünülür.

Sağlıklı yaşamı saflıkla buluşturan pankekler duru lezzetini bal ve kremayla taçlandırıyor. Pratik yemek tariflerinden pankek için tarifimize buyurun...

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Pankek.

Pankek tarifi

Malzemeler:

2 Su bardağı un

1 Paket kabartma tozu

1 Çay kaşığı tuz

1 Su bardağı süt

1/2 (Yarım) su bardağı su

2 Adet yumurta

1/2 (Yarım) su bardağı zeytinyağı

Servis malzemeleri

Yeterli miktarda bal

Yeteri kadar krema

Yeteri kadar toz tarçın

1 Kase dondurulmuş vişne

Yapılışı:

Pankek malzemelerini balon çırpma teliyle, topak kalmayacak şekilde çırpın ve buzdolabında 1 saat dinlendirin. Eğer tava yapışmaz krep tavası ise yağlamadan, yoksa her pankek için 1 çay kaşığı sıvı yağ gezdirip birer kepçe dökerek pankekleri pişirin.

Pankekleri arzu ettiğiniz şekilde tabağa dizin. İstediğiniz servis malzemeleri ile süsleyin.

  • Pankek kaç dakikada pişer?
  • 10 dakikada hazırlanan pankek 20 dakikada pişer.
  • Pankek kalorisi ne kadar?
  • Zorluk seviyesi kolay olan pankek kalorisi 219.
  • Pankek yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
  • Pankek için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 17 lira.
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