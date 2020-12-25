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Pekin ördeği tarifi: Pekin ördeği nasıl yapılır?

Pekin ördeği tarifi: Pekin ördeği nasıl yapılır?

Farklı bir lezzetle karşınızdayız bugün. Pekin ördeği tarifine ilişkin Pekin ördeği nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorularının yanıtlarını burada bularak evinizde en lezzetli şekilde pişirebilirsiniz. İşte denenmiş en lezzetli tarifi…

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pekin ördeği.
Pekin ördeği.

Merak edenler için bir tarif bu: Pekin ördeği. Farklı ipuçlarını tarifimize ekledik. Kolay gelsin...

Pekin ördeği.

Pekin ördeği tarifi için malzemeler

1 ördek

Tuz

Soğan

Sarımsak

Ayçiçek yağı

Anason

Tane karabiber

Soya sos

Toz seker

Bal

Sirke

Zencefil

Karanfil

Defne yaprağı

Hoisin sos

Üzeri için

Bal

Esmer şeker

Su

Soya sos

Pirinç sirkesi

Pekin ördeği.


Pekin ördeği nasıl yapılır?

Pekin ördeklerini güzelce yıkayıp içini dışını kağıt havlu ile kurulayınız. Ardından kompresör ya da hava pompası yardımı ile derisi ile etinin arasına hava basarak derinin etten ayrılmasını sağlayın. Bir mayonez tenceresine sarımsak ve zencefil rendeleyiniz. Hoisin sos, anason, tane karabiber, defne yaprağı, şeker, soya sosu ve küp küp doğranmış soğanı ördeğin içine masaj yaparak yediriniz ve alt ve üst kısmından hava almayacak şekilde bir şiş yardımı ile dikiniz.

Pekin ördeği.

Poşe suyu

Büyük bir tencereye su, bal, şeker, karanfil anason ve karanfil ekleyiniz ve kaynatınız. Kaynayan karışımımızı ördeğimizin her yerine temas edecek şekilde üstüne dökerek 5dk banyo yaptırınız. (deriler şişecektir)

Kurutma

Ördeğimizi ip yardımı ile ocağınızın en az 50vm üstüne gelecek şekilde ördeği asınız ve ocağı açınız. Ocaktan gelen kuru ve sıcak hava dalgası ördeğin dış derisini kurutacaktır.

Bu işlem en az 2 saat sürmelidir.

Kuruyan ördeğimizi 170 derece fırında iyice kızarıp dışı çıtır olana kadar pişiriniz ve 25dk dinlendirip tüketebilirsiniz.

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