Peynir Nasıl Yapılır? Evde Peynir Yapımı Tarifi İle Paranız Cebinizde Kalsın

Peynir nasıl yapılır sorusu pandemi döneminde evde kalındığı için en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bazılarımız hem ev ekonomisini düzene sokmak hem de daha sağlıklı bir peynir yapmak için arayışlara başladı. Yemek tarifleri konusunda bu haberimizde sizlere evde peynir yapımı hakkında pratik bilgilere yer vereceğiz. Haberimizde, çiğ süt ile peynir yapmanın ayrıcalıklarını ele alacağız ve aynı zamanda evde peynir yapımına dair en çok merak edilen sorulara cevap vereceğiz.

Eski Türkiye’de peynir evde yapılırdı ve süt satışı oldukça yaygındı. Su anda her bakkalda onlarca çeşit hazır peynir var. Bazılarımız ataletten ve bazılarımız ise bilmediğinden dolayı evde peynir yapımını bilmiyor. Peki peynir nasıl yapılır? İşte Evde peynir yapımı tarifi hakkında bilinmesi gerekenler...

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Evde Peynir Yapımında En Önemli Şey: Süt

Ev yapımı peynir konusunda en önemli şey süttür. Sütün organik olması hem peynir mayası nasıl yapılır sorusuna cevap verecek hem de daha kaliteli bir peynir üretmemizi sağlayacak. Bazıları peynir nasıl mayalanır sorusuna da cevap ediyor ki bu konuda oldukça haklılar. Bu konuya dair detaylı açıklamayı da haberimizin ilerleyen kısımlarında bahsedeceğiz.

Köylerde satışı yapılan ve hatta bazı köylüler tarafından kapınıza kadar getirilen organik çiğ sütünüz varsa hemen peynir yapımına başlayabiliriz. Bakkal sütü ile peynir maalesef olmaz.

Maya, yine peynir yapımında çok önemlidir çünkü peynire lezzetini veren şey mayadır. Taze ve çiğ süt ile peynir mayanız varsa işte şimdi hazırız! Mayasız peynir yapılması tavsiye edilmez, hadi başlayalım peynir yapımına!

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Evde Peynir Nasıl Yapılır? Detaylı Anlatım

Evde peynir yapımı için ilk olarak sütü çelik bir tencerede kaynatıyoruz.

Süte, soğumadan peynir mayasını atın. Peynir mayası yok ise içerisinde peyniraltı suyu veya yoğurt atın. Biz, peynir mayası yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Süt yaklaşık olarak 20 dakikaya kadar kesilecektir. Bu süreden sonra sütü tülbent yardımı ile süzmeniz gerekiyor. Tülbent üstüne çıkan peyniri, yine bir tülbent ile süzmeye bırakın.

Yaklaşık 12 saat kendi başına süzülen peynir tülbent üstüne çıkacaktır.

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