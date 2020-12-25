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Peynirli pırasalı kiş tarifi: Peynirli pırasalı kiş nasıl yapılır?

Pırasanın lezzete döküldüğü tarif: Peynirli pırasalı kiş

Pırasayı sevmeyenlerin dahi tadını aldıktan sonra tekrar deneyeceği bir lezzet: Peynirli pırasalı kiş. Pırasa, havuç, lor peyniri, kaşar peyniri ve maydanoz bulunan tarif oldukça doyurucu hem de sağlıklı. Bu tarifin yanında sadece çaya ihtiyacınız olacak. Peki peynirli pırasalı kiş tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte tarifimiz...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Peynirli pırasalı kiş.
Peynirli pırasalı kiş.

Sizler için hazırladığımız tarifimizi adım adım izlediğiniz takdirde yapımı oldukça kolay olacak. Kiş tariflerinin en lezzetlisi. Israrla tavsiye ediyoruz. Kolay gelsin şimdiden...

Peynirli pırasalı kiş.

Peynirli pırasalı kiş tarifi için malzemeler

Hamur Malzemeleri

4 Su Bardağı Beyaz Un

1 Tatlı Kaşığı Tuz

1 Tatlı Kaşığı Toz Şeker

1 Ve 1/2 (Yarım) Tatlı Kaşığı Toz Maya

1 Adet Yumurta

1/2 (Yarım) Su Bardağı Zeytinyağı

1/2 (Yarım) Su Bardağı Su

1/2 (Yarım) Su Bardağı Süt

Harç Malzemeleri

2 Dal Kıyılmış Pırasa

1 Adet Büyük Boy Rendelenmiş Havuç

2 Çorba Kaşığı Sızma Zeytinyağı

1 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Lor Peyniri

1 Su Bardağı Rendelenmiş Taze Kaşar Peyniri

Yarım Demet Kıyılmış Maydanoz

2 Adet Yumurta

Üzeri İçin

1 Adet Yumurta Sarısı

Yeteri Kadar Çörek Otu

Peynirli pırasalı kiş.

Peynirli pırasalı kiş

Önce hamur malzemelerini karıştırıp yoğurun. Üzerini örtüp 1 saat mayalandırın. Bir tavaya pırasa, havuç ve zeytinyağını alıp solana kadar soteleyip soğutun. Kalan harç malzemelerini de içine ilave edip homojen olacak şekilde harmanlayın. Tuzunu ve karabiberini serpin. Mayalanan hamuru 7 mm kalınlığında açın ve 28 cm’lik tart kalıbına yerleştirip kenarlarını merdane ile bastırarak kesin. Harç malzemesini içine yayın ve kalan hamurlardan şeritler yapıp tartın üzerine döşeyin. Hamur kısımlarına yumurta sarısı sürüp çörekotu serpin. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında yaklaşık 45 dakika pişirin.

Peynirli pırasalı kiş.

Peynirli pırasalı kiş kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

60 dakikada hazırlanan peynirli pırasalı kiş 45 dakikada pişer.

Peynirli pırasalı kiş kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan peynirli pırasalı kiş kalorisi 223,3.

Peynirli pırasalı kiş.

Peynirli pırasalı kiş yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Peynirli pırasalı kiş için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 56,75 lira.

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