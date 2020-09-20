​Peynirli kıymalı ve patatesli 7 börek tarifi

Misafirlerinize ve sevdiklerinize ikram edebileceğiniz bu börekleri şüphesiz herkesin beğenisini kazanacak. Bütün püf noktalarıyla sizlere sunduğumuz börekleri aşağıdaki adımlarda görebilirsiniz.

Patatesli boşnak böreği tarifi.

1) Patatesli boşnak böreği tarifi

Hamur Malzemeleri

1/2 (Yarım) Su Bardağı Yoğurt

1/2 (Yarım) Su Bardağı Su

1/2 (Yarım) Su Bardağı Sıvı Yağ

1/2 (Yarım) Su Bardağı Süt

1 Tatlı Kaşığı Tuz

1 Tatlı Kaşığı Kabartma Tozu

5 Su Bardağı Un

Harç Malzemeleri

1 Adet Hilal Doğranmış Kuru Soğan

1 Diş Kıyılmış Sarımsak

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

1 Çorba Kaşığı Sıvı Yağ

3 Adet Orta Boy Haşlanmış Ezilmiş Patates

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

Yeteri Kadar Pul Biber

Üzeri İçin

Yeteri Kadar Sıvı Yağ

80 Gram Eritilmiş Tereyağı

Yapılışı:

Hamur malzemeleri ile kulak memesinden yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde ederek yoğurun. Unu azar azar ilave edin. Hamuru 4 bezeye ayırın ve yuvarlayıp üzerini örtün, 1 saat dinlendirin.

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Bu esnada harç için soğan, sarımsak ve yağları tavaya alın. Soğanlar tamamen solana kadar pişirin.

Ezilmiş patatesle karıştırın ve kalan malzemeleri serpip ılınması için kenara alın.

Bezelerden bir tanesini hafif unlanmış tezgâhta merdane yardımıyla açabildiğiniz kadar incelterek yuvarlak açın. Bir fırça yardımıyla her yerini yağlayın. Kenardan bir parmak içeriye, bir parmak kalınlığında patatesli harcı dairenin hizasında yayın.

Açıkta kalan hamuru nazikçe çekiştirerek patateslerin üzerine kapatın ve her tarafından içe doğru hamuru nazikçe çekiştirip incelterek rulo şeklinde kıvırın.

Her kıvırmada da boylu boyuna hamuru hafifçe fırça yardımıyla yağlayın. Hamurun ortasında kıvıracak alan kalmayınca bıçakla ortadan ikiye kesin. Kalan parçaları da incelterek sarın ve iki tane rulo elde edin. Ruloları 2 cm’lik ölçüde kesin ve her parçanın iki ucunu hafifçe çekiştirip altına katlayın ve önceden yağlanıp pişirme kâğıdı serilmiş fırın tepsisine yan yana dizin.

Üzerine erittiğiniz yağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verin ve kızarmaya başlayınca ısıyı 180 dereceye düşürün. Altı ve üstünün iyice kızardığından emin olana kadar pişirin.

Patatesli boşnak böreği kaç dakikada pişer?

60 dakikada hazırlanan börek 30 dakikada pişer.

Patatesli boşnak böreği kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi zor olan böreğin kalorisi 255.

Patatesli boşnak böreği yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Patatesli boşnak böreği için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 13,5 lira.

HAYAT Kıymalı yemek tarifleri: Birbirinden lezzetli 2 kıymalı yemek tarifi

Tavuklu lavaş böreği

2) Tavuklu lavaş böreği tarifi

Malzemeler:

2 Adet Tam Buğday Unlu Lavaş Ekmek

1 Adet Yumurta Beyazı

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İç Malzemeleri

200 Gram Kuşbaşı Doğranmış Tavuk Eti

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Zeytinyağı

1 Adet Hilal Doğranmış Kuru Soğan

1 Kase Doğranmış Sarı Dolmalık Biber

1 Kase Doğranmış Kırmızı Dolmalık Biber

1 Kase Doğranmış Yeşil Dolmalık Biber

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

1 Çay Kaşığı Toz Kimyon

1 Çay Kaşığı Kajun Baharatı

1 Tatlı Kaşığı Pul Biber

Yeteri Kadar Doğranmış Kaşar Peyniri

Yapılışı:

Tavuk ve zeytinyağını tavaya alıp sotelemeye başlayın. Suyunu çekince soğan ve biberleri ekleyin. Solmasına yakın kaşar hariç kalan malzemeleri (baharatları) ekleyin ve karıştırın.

Lavaşları ikiye bölün, üzerine yumurta akı sürün.

Harcı paylaştırıp peynir ekleyin, muska seklinde kapatıp kenarlarını bastırıp mühürleyin. Pişirme kağıdı serili tepsiye aralıklı dizin ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Tavuklu lavaş böreği kaç dakikada pişer?

30 dakikada hazırlanan börek 20 dakikada pişer.

Tavuklu lavaş böreği kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan böreğin kalorisi 172.

Tavuklu lavaş böreği yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Tavuklu lavaş böreği için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 15 lira.

HAYAT Krep tarifi: Krep nasıl yapılır?

Pırasalı çıtır börek

3) Pırasalı çıtır börek tarifi

Malzemeler:

3 Adet Yufka

Sos Malzemeleri

1 Su Bardağı Sıvı Yağ

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2 Çorba Kaşığı Un

2 Çorba Kaşığı Mısır Nişastası

1 Çorba Kaşığı Sirke

Yeteri Kadar Tuz

Harç Malzemeleri

1/2 (Yarım) Kg Incecik Kıyılmış Pırasa

2 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

Yeteri Kadar Pul Biber

Üzeri İçin

1 Adet Yumurta

Yeteri Kadar Çörek Otu

Yapılışı:

Yufkanın sosu için sos malzemelerini karıştırın.

İç harcı için yağ ve pırasayı soldurun.

Tuz, karabiber ve pul biber ekleyin.

Yufkalara sostan sürüp yarım ay seklinde katlayın. Tekrar sostan sürün. Ve üçgen seklinde kesin.

Pırasalı çıtır böreği kaç dakikada pişer?

40 dakikada hazırlanan börek 30 dakikada pişer.

Pırasalı çıtır böreği kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan böreğin kalorisi 257.

Pırasalı çıtır böreği yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Pırasalı çıtır böreği için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 15,75 lira.

Mercimekli açma böreği

4) Mercimekli açma böreği tarifi

Malzemeler:

Hamur Malzemeleri

4 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Un

1/2 (Yarım) Su Bardağı Su

1/2 (Yarım) Su Bardağı Süt

1/2 (Yarım) Su Bardağı Yoğurt

1/2 (Yarım) Su Bardağı Zeytinyağı

1 Tatlı Kaşığı Toz Maya

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1 Tatlı Kaşığı Tuz

Ara Malzemeleri

Yeteri Kadar Mısır Nişastası

Yeteri Kadar Zeytinyağı

İç Malzemeleri

1 Kase Haşlanmış Yeşil Mercimek

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

Yapılışı:

Hamur malzemeleri ile yumuşak bir hamur yoğurun ve ceviz büyüklüğünde bezelere bölüp yuvarlayın. Üzerini örtüp 1 saat dinlendirin.

Bu arada iç malzemelerini bir kasede karıştırın ve soğutun. Bezeleri çiftler halinde aralarına birer tatlı kasığı nişasta koyarak tezgahta bastırın.

Açtıkça nişasta serperek açabildiğiniz kadar açın. Dört eşit üçgene bölün ve fırça yardımıyla zeytinyağı sürün. Geniş kenarlarına harçtan paylaştırın ve rulo yapıp pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine yine fırça ile yağ sürün ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verin. Börekler kızarmaya başlayınca 180 dereceye düşürün ve iyice kızarana kadar pişirin.

Mercimekli açma böreği kaç dakikada pişer?

1 saat 30 dakikada hazırlanan börek 30 dakikada pişer.

Mercimekli açma böreği kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan böreğin kalorisi 285.

Mercimekli açma böreği yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Mercimekli açma böreği için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 12 lira.

5) Lorlu rulo börek tarifi

Malzemeler:

1/2 (Yarım) Su Bardağı Ilık Su

1/2 (Yarım) Su Bardağı Yoğurt

1/2 (Yarım) Su Bardağı Zeytinyağı

1/2 (Yarım) Su Bardağı Süt

Yeteri Kadar Tuz

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1 Tatlı Kaşığı Kabartma Tozu

5 Su Bardağı Un

Harç Malzemeleri

500 Gram Lor Peyniri

Yeteri Kadar Tuz

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Üzeri İçin

100 Gram Eritilmiş Tereyağı

Yapılışı:

Hamur malzemelerini bir yoğurma kabında 5 dakika yoğurun.

6 bezeye ayırın ve yuvarlayıp dinlendirin. Her bir bezeyi hafif unlu tezgahta açabildiginiz kadar incecik açın, kenar kısmına tuzladığınız lor peynirini paylaştırın.

Rulo seklinde sarın. Parmak uzunluğunda kesin ve pişirme kağıdı serili tepsiye dizip üzerlerinde tereyağını gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Lorlu rulo böreği kaç dakikada pişer?

2 saatte hazırlanan börek 45 dakikada pişer.

Lorlu rulo böreği kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan böreğin kalorisi 265.

Lorlu rulo böreği yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Lorlu rulo böreği için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 24 lira.

Ispanaklı gül böreği

6) Ispanaklı gül böreği tarifi

Malzemeler:

4 Su Bardağı Un

1 Tatlı Kaşığı Kabartma Tozu

Yeteri Kadar Tuz

1/2 (Yarım) Su Bardağı Ilık Süt

1/2 (Yarım) Su Bardağı Ilık Yoğurt

1/2 (Yarım) Su Bardağı Zeytinyağı

1/2 (Yarım) Su Bardağı Ilık Su

Ara Malzemeleri

Yeteri Kadar Zeytinyağı

Harç Malzemeleri

1 Adet Kıyılmış Kuru Soğan

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2 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

2 Bağ Kıyılmış Ispanak

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

Yapılışı:

Hamur malzemeleri ile ele yapışmayan çok yumuşak bir hamur yoğurun. gerekirse biraz daha un ekleyebilirsiniz. 8 bezeye yuvarlayıp üzerini örtün ve 1 saat dinlendirin.

Soğan ve zeytinyağını soteleyin. Kalan malzemeleri de ekleyip dirilikleri gidene kadar pişirin ve soğutun. Her bir bezeyi hafif unlu tezgahta açabildiğiniz kadar incecik açın.

Fırça ile yağ sürün ve dörde bölün. Her üçgenin uzun kısmına harçtan paylaştırın ve rulo yapıp sarın. Spiral yaparak gül gibi sarın ve pişirme kağıdı serili tepsiye aralıklı dizin. Üzerlerine ekstradan yağ sürün. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Ispanaklı gül böreği kaç dakikada pişer?

2 saatte hazırlanan börek 40 dakikada pişer.

Ispanaklı gül böreği kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi zor olan böreğin kalorisi 188.

Ispanaklı gül böreği yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Ispanaklı gül böreği için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 13 lira.

Karamelize mantarlı kıymalı börek

7) Karamelize mantarlı kıymalı börek tarifi

Malzemeler:

1 Adet Yemeklik Doğranmış Kuru Soğan

200 Gram Yağlı Kıyma

1 Çorba Kaşığı Sıvı Yağ

1 Kase Doğranmış Mantar

1 Çay Kaşığı Toz Kimyon

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

2 Adet Yufka

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Yapılışı:

Soğanı, kıymayı ve sıvı yağı bir tavada solana kadar soteleyin ve mantarı ekleyip suyunu çekene kadar kavurun.

İçine baharatları ilave edip harmanlayın. Yufkaların her birini fırça ile yağlayın ve harçtan paylaştırıp kalın rulo seklinde sarıp kıvırarak yuvarlak bir tepsiye yerleştirin.

Kalan yufkaya da aynısını yapın, Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.