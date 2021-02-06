Yoğurt mayalama sırrı: Kavanozda Yoğurt Mayalama kaç derecede, nasıl yapılır?

Evde veya işyerinde kendi yoğurdunu kendi yapmak isteyenlerin merak ettiği yoğurt nasıl mayalanır sorusu aynı zamanda girişimciler tarafından da merak ediliyor. İstanbul gibi mega şehirlerde organik olarak satılan şeyleri bulmak çok zordur. Şehrin kalabalığında bulmanın neredeyse imkansız olduğu organik yoğurtların fiyatı da bir hayli el yakıyor. Hal böyle olunca yoğurt mayalamanın püf noktaları vatandaşlarımız tarafından merak edilen bir konu olmaya başladı. Yoğurt mayalama tekniklerine de değineceğimiz bu yazımızda, cam kavanozda yoğurt mayalama ile ilgili olarak bilgi vermeye çalışacağız.

Yoğurt kaç saatte, kaç derecede mayalanır?

Evde yoğurt nasıl yapılır sorusuna daha önce evde yoğurt yapımı içeriğimizde cevaplamıştık. Bu içeriğimizi ziyaret edenler, taş gibi bir yoğurt yapmanın püf noktasının yoğurt mayalama derecesinden geçtiğini biliyor. Kolları sıvayın çünkü sır gibi saklanan bu bilgiyi bu haberimizde dile getiriyoruz. İlk olarak sütü hazırlamanız gerekiyor. Yoğurt mayalama sütün kalitesi de bir hayli önemlidir. Çiğ sütü kaynatırken, karıştırmayı unutmayın çünkü sütün son noktaya hava alması gerekiyor. Üstünde kabarcık çıkana kadar kaynayan sütü bu aşamada en kısık ateşe alın ve 15 dakika kadar daha kaynatın.

REKLAM

kavanozda yoğurt mayalama

kavanozda yoğurt mayalama

Yoğurt mayalama işleminde biz kaynayan sütün 1 gün kadar buzdolabında beklemesini öneriyoruz. 1 gün sonra yoğurt mayalama tarifine devam edebilirsiniz. Yoğurt nasıl mayalanır püf noktalarını da şimdi açıklıyoruz. Yoğurdu sıcak bir şekilde mayalarsanız çok ekşi bir yoğurt elde etmiş olursunuz. Yoğurt mayalama derecesi 43 derecedir. 42-44 derece ve arası yoğurt kaç derecede mayalanır sorusuna cevap verir.

Yoğurt mayalamanın püf noktaları, sırları!

Yoğurt mayalama yapmak için süte atacağınız yoğurdun organik olarak yapılması gerekmektedir. Ev yoğurdunu 1 litre süt için kullanabilirsiniz. Leziz bir yoğurt için, 1 litre süte en fazla 1 tatlı kaşığı maya kullanın. Oda sıcaklığındaki yoğurdu cam biz kavanoza aldıktan sonra üzerine 43 derece olan sütü ekleyin.

REKLAM

Yoğurt Mayalama Kabı

Yoğurt Mayalama Kabı

Tahta kaşık ile karıştırmaya bu aşamada başlayabilirsiniz. Sütteki pütür tamamen yok olana kadar tahta kaşık ile karıştırmanız gerekiyor. Yoğurt kaç saatte mayalanır sorusunun cevabı ortalama olarak 24 saattir diyebiliriz. Mayalama sırasında kabın sabit durmasını gerektiğini de söyleyelim.

Son aşama: Yoğurdu üşütmeyin

Cam kavanoz içerisine mayamızı hazırladık. Bu mayayı etrafını battaniye ya da kalın bir örtü ile sarıyoruz ve yaklaşık 3 saat bekliyoruz. 3 saati aşmayın yoksa mayanız ekşir ve haliyle ortaya ekşi bir yoğurt çıkar. Kavanozun ağzı açıldıktan sonra yine kavanozu yerinden oynatmadan 2 saat kadar da sıcaklığında bekledin. Toplamda 5 saatlik bir bekleme süremiz var. 1 litrelik mayalar 24 saat kadar buzdolabında bekledikten sonra yemeye hazırlardır. Evde yoğurt mayalama derecesini anlatırken sizlere yoğurdun kaç saatte mayalanacağını da söyledik.

REKLAM

Yoğurtla birlikte başka neler yapılabilir diye düşünüyorsanız, GZT 'nin yoğurtla ilgili tüm tarifler sayfası tam da bu ihtiyacınız için var. Hemen ziyaret ederek birbirinden lezzetli yoğurt çeşitleri ve yoğurt ile pratik tariflere ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Peynir Nasıl Yapılır?