Yoğurt kaç kalori? İşte 1 kase yoğurdun kalorisi

Sağlıklı beslenenlerin ve yediklerine dikkat edenlerin merak ettiği sorulardan birisi bir kase yoğurt kaç kalori sorusudur. 100 gr boyutundaki bir kase yoğurt 58.8 kaloridir. Bu elbette standart yağlı yoğurttan aldığınız kaloridir. Tam yağlı, az yağlı ya da yağsız yoğurda göre aldığınız kalori miktarı değişiklik gösterebilir. Yoğurdun tarihine baktığımızda, yoğurda ilk olarak Orta Asya Türkleri tarafından kullanıldığını öğrenebiliriz. İlk yoğurt mayalaması ile ilgili farklı iddialar olsa da, yoğurt ilk olarak Kaşgarlı Mahmut zamanında ortaya çıkıyor ve sonrasında liderlerin başlıca yiyecekleri arasında oluyor.

1 kase yoğurt kaç kalori?

1 kase yoğurt kaç kalori sorusu ilerleyen teknoloji sebebiyle her sene farklılık gösterebilir. Yoğurdun içerisine katılan şeylere göre değişkenlik gösterebilir fakat ortalama olarak 50-65 kalori arasındadır.

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Yogurt kalorisi

Yoğurtun ortaya çıkış şeklinin incir sütü ile olduğunu biliyor muydunuz? İlk yoğurt mayalanmasının bu şekilde olduğu daha sonrasında hayvansal gıdalar ile yoğurt mayalama işlemine geçildiği biliniyor.

Yoğurtun içerisinde en kaliteli bir biçimde kalsiyum, yağ ve karbonhidrat vardır. Bu sebeple öğlen veya akşam yemeklerine yoğurt yiyen bir kişi çok kolay bir şekilde doyduğunu söyler. İşte bu sebeple yoğurt genelde öğlenleri yemekhanelerde bulunan yiyecekler arasındadır.

Yoğurtta hangi vitaminler bulunur?

B1, B2, B3 vitaminleri de yine yoğurtta yer alan gıdalar arasındadır. B grubu vitamin eksiliği olan herkes yoğurdu öğünlerinde tercih edebilir. Bakkal yoğurdu yerine, kendi yaptığınız yoğurdu tüketmek çok daha sağlıklı olacaktır.

Eğer yoğurt nasıl yapılır bilmiyorsanız, evde yoğurt yapımı içeriğimize göz atabilirsiniz. Yoğurdun mayalanma şekli, yoğurta tadını veren en önemli şeydir. Yoğurt kalorisi mayalanma şekline göre de değişiklik gösterebilir.

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Tahta kase kullanımına önem verin

Evlerimizde sık kullanılmayan fakat oldukça sağlıklı olan tahta kaselerin evde kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Demir ya da benzeri ürünlerin boyanması ve her yıkamada boya vermesi sebebiyle mayalı ürünlerde kullanılmaması öneriliyor. Yoğurt tüketilirken tahta ürünlerin tercih edilmesi sağlığa olumlu olarak yansıyacaktır.