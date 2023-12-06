Şiir ve sinema tutkunları Berceste Film Festivali’nde buluşacak

Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, “Kültür ve sanat, toplumun ruhunu besleyen, zihinleri açan, bizleri bir arada tutan bir köprüdür. Bu nedenle, belediye olarak kültürel etkinliklere ve sanata verdiğimiz önem her zaman yüksektir. Bugün, sizlere heyecan verici yeni bir sanatsal etkinliğimizin duyurusunu yapmanın gururunu yaşıyoruz. Belediyemiz, kültür-sanat alanında yaratıcılığını sergilemek isteyen herkes için muhteşem bir fırsat sunuyor. Bu festival, kısa film tutkunlarını, hikayelerini anlatma arzusuyla dolu olanları ve sinemanın büyülü dünyasına adım atmak isteyenleri bir araya getiriyor. Bizler, sizlerin bu coşkulu yolculuğunun yanındayız ve sizi desteklemek için buradayız. Festivalimize katılmak için hiçbir deneyime veya büyük bütçelere ihtiyacınız yok. Sadece bir hikaye, bir kamera ve yaratıcılığınızı getirin. Unutmayın ki büyük sanat eserleri, küçük fikirlerin büyük adımlarla hayata geçirilmesiyle başlar” diye konuştu.