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Şiir ve sinema tutkunları Berceste Film Festivali’nde buluşacak

Güngören Belediyesi Berceste Kısa Film Festivali 22, 23 ve 24 Aralık 2023 tarihleri arasında sinema ve edebiyat tutkunlarını bir araya getirecek. Beş ayrı kategoride toplam 125 bin TL’lik ödülün dağıtılacağı festivalde her bir kategori için En İyi Kısa Film Ödülü 15.000 TL, Jüri Özel Ödülü ise 10.000 TL verilecek.

15:15 - 6/12/2023 Çarşamba
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Berceste Kısa Film Festivali.
Berceste Kısa Film Festivali.

Festivale, kurmaca, belgesel, animasyon türlerinde süresi 15 dakikayı aşmayan eserler katılabilecektir. Deneysel filmler kabul edilmeyecek. Festival tüm Türkiye'den her yaş için katılıma açık. Son başvuru tarihi ise 10 Aralık. Yarışmaya başvurmak ve başvuru formunu doldurmak için bercestefilmfestivali.com adresine tıklamak yeterli.


Festival muhteşem bir fırsat sunuyor


Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, “Kültür ve sanat, toplumun ruhunu besleyen, zihinleri açan, bizleri bir arada tutan bir köprüdür. Bu nedenle, belediye olarak kültürel etkinliklere ve sanata verdiğimiz önem her zaman yüksektir. Bugün, sizlere heyecan verici yeni bir sanatsal etkinliğimizin duyurusunu yapmanın gururunu yaşıyoruz. Belediyemiz, kültür-sanat alanında yaratıcılığını sergilemek isteyen herkes için muhteşem bir fırsat sunuyor. Bu festival, kısa film tutkunlarını, hikayelerini anlatma arzusuyla dolu olanları ve sinemanın büyülü dünyasına adım atmak isteyenleri bir araya getiriyor. Bizler, sizlerin bu coşkulu yolculuğunun yanındayız ve sizi desteklemek için buradayız. Festivalimize katılmak için hiçbir deneyime veya büyük bütçelere ihtiyacınız yok. Sadece bir hikaye, bir kamera ve yaratıcılığınızı getirin. Unutmayın ki büyük sanat eserleri, küçük fikirlerin büyük adımlarla hayata geçirilmesiyle başlar” diye konuştu.

Festivalde filmler 5 ayrı kategoride yarışacak


Birinci kategori, Hoşça Bak Zâtına Kim Zübde-i Âlemsin Sen Kategorisi. İkinci kategori Benim Sadık Yârim Kara Topraktır Kategorisi. Üçüncü kategori, Zulmü Alkışlayamam, Zalimi Asla Sevemem Kategorisi. Dördüncü kategori, Göçtü Kervan Kaldık Dağlar Başında Kategorisi. Beşinci ve son kategori ise Herkesin Bahanesi Var, Senin Yok Kategorisi.

#Güngören Belediyesi
#Berceste Film Festivali
#Festival
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