Şirin Payzın'dan Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan'ın iftarına 'PR' suçlaması

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, iftarı Ayasofya Cami'nde yaptı.

Bayraktar'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.

Bu akşam iftarımız Ayasofya'da… 🕌



Hayırlı Ramazanlar 🌙 pic.twitter.com/NPo9FTheWf — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 16, 2022

Paylaştığı iftar fotoğrafının ardından Selçuk Bayraktar, Halk TV ekranlarında hedefe kondu. Şirin Payzın, Bayraktar'ı 'mütevazi göstermek için PR çalışması' yapmakla itham etti.

'KARI KOCA SANDVİÇ YİYORLAR'

Yayında konuklarıyla fotoğrafı değerlendiren Payzın, "Sümeyye Erdoğan, Cumhurbaşkanı'nın kızı. Şöyle bir fotoğraf paylaştılar. Yol kenarında oturmuşlar, karı-koca sandviç yiyorlar. Tabii çok güzel bir görüntü. Harika, baktığınızda iki genç insan iftarı ya da belki bilmiyorum sahuru, sandviçle yapıyorlar" dedi.

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'BU FOTOĞRAF PR ÇALIŞMASI'

Bunun bir PR çalışması olduğunu dile getiren Payzın, açıklamalarına şöyle sürdürdü:

"Zaten altına da 'Selçuk Bayraktar'ın bu mütevazılığına bayılıyoruz, efendim Sümeyye Erdoğan ne kadar mütevazı, korumaları yok.' falan... Bu fotoğraf belli ki PR çalışması. Çünkü son dönemde Selçuk Bayraktar hep savunma sanayiinde yaptığı satışlarla gündeme geldi.

Belli ki onların bu mütevazı tavrıyla, Selçuk Bayraktar'ın özellikle savunma sanayii yüzünden pek çok genç hayranı var. AK Parti kitlesinde de bir karşılığı var. Böyle bir imaj çalışması yapmışlar."

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