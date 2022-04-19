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Hayat Şirin Payzından Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğanın iftarına PR suçlaması
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Şirin Payzın'dan Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan'ın iftarına 'PR' suçlaması

Bayraktar Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan'la Ayasofya Camii'nde yaptığı sandviçli iftar paylaşımını eleştiren Şirin Payzın, PR çalışması yapmakla itham etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şirin Payzından Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğanın iftarına PR suçlaması
Şirin Payzın - Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, iftarı Ayasofya Cami'nde yaptı.

Bayraktar'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.

Paylaştığı iftar fotoğrafının ardından Selçuk Bayraktar, Halk TV ekranlarında hedefe kondu. Şirin Payzın, Bayraktar'ı 'mütevazi göstermek için PR çalışması' yapmakla itham etti.

'KARI KOCA SANDVİÇ YİYORLAR'

Yayında konuklarıyla fotoğrafı değerlendiren Payzın, "Sümeyye Erdoğan, Cumhurbaşkanı'nın kızı. Şöyle bir fotoğraf paylaştılar. Yol kenarında oturmuşlar, karı-koca sandviç yiyorlar. Tabii çok güzel bir görüntü. Harika, baktığınızda iki genç insan iftarı ya da belki bilmiyorum sahuru, sandviçle yapıyorlar" dedi.

'BU FOTOĞRAF PR ÇALIŞMASI'

Bunun bir PR çalışması olduğunu dile getiren Payzın, açıklamalarına şöyle sürdürdü:

"Zaten altına da 'Selçuk Bayraktar'ın bu mütevazılığına bayılıyoruz, efendim Sümeyye Erdoğan ne kadar mütevazı, korumaları yok.' falan... Bu fotoğraf belli ki PR çalışması. Çünkü son dönemde Selçuk Bayraktar hep savunma sanayiinde yaptığı satışlarla gündeme geldi.

Belli ki onların bu mütevazı tavrıyla, Selçuk Bayraktar'ın özellikle savunma sanayii yüzünden pek çok genç hayranı var. AK Parti kitlesinde de bir karşılığı var. Böyle bir imaj çalışması yapmışlar."

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