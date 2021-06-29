Şirin Payzın Arnavutluk'un Türkiye'den SİHA almasından rahatsız oldu: Kime karşı kullanmayı düşünüyor?

Fahrettin Altun: 'Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi' yalanı YKS'ye girecek gençleri hükümetimize karşı kışkırtmayı amaçladı

İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı'nda İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuştu. Bir gazetecinin hakikatin temsilcisi olduğu bilinciyle davranması gerektiğine dikkat çeken Altun, CHP'nin 'Katarlı öğrenciler sınavsız tıp eğitimi alacak' yalanını yayan gazetecilere tepki gösterdi.



Altun, 'İlk olarak bir internet sitesinde yayınlanan ve tamamen yalan olan 'Katarlı öğrencilere sözde sınavsız tıp eğitimi' başlıklı haberin, kamuoyunu yanlış yönlendirme ve üniversite sınavına girecek gençleri hükümetimize karşı kışkırtma amacı taşıdığı çok açıktı. CHP Genel Başkanı da bu yalanın bayraktarlığını yaptı.



Haberin kesinlikle doğru olmadığını ortaya koyduk. Hemen. Buna rağmen haberi yapan internet sitesi ancak 27 saat sonra özür diledi. Tabii algı operasyonları da zaten tamamlanmıştı. Ama bu yalanın merkezi olan muhalefet mensupları, hakikat ortaya çıkmasına rağmen hiçbir şekilde özür dilemeyerek kafalarını kuma gömmeyi sürdürdü.' dedi.