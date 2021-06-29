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POLİTİKA

Şirin Payzın Arnavutluk'un Türkiye'den SİHA almasından rahatsız oldu: Kime karşı kullanmayı düşünüyor?

Sunucu Şirin Payzın, Arnavutluk'un Türkiye'den 8 milyon euro değerinde İHA/SİHA satın almasından rahatsız oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Payzın, Arnavutluk'un güvenlik amaçlı alacağını açıkladığı İHA'lar için "Kime karşı kullanmayı düşünüyor? Arnavutluk hangi tür bir tehlike ile karşı karşıya olabilir? ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şirin Payzın Arnavutlukun Türkiyeden SİHA almasından rahatsız oldu: Kime karşı kullanmayı düşünüyor?
Şirin Payzın

Arnavutluk Türkiye'den 8 milyon euro değerinde İHA/SİHA satın alacak. Arnavutluk Parlamentosu tarafından yayınlanan belgede İHA satın alımının ulusal güvenliğin artırılmasına yönelik olduğu vurgusu yapıldı.

SİHA satışı rahatsız etti

Türk İHA/SİHA'larına karşı devletlerin ilgisi her geçen gün artarken, bu durum bazılarını rahatsız ediyor. Son olarak Halk TV sunucusu Şirin Payzın, Türkiye'nin İHA/SİHA satışını "Arnavutluk kime karşı kullanmayı düşünüyor?" diyerek eleştirmeye kalktı.

Yeni Şafak'ın Arnavutluk'un İHA alımına ilişkin haberini alıntılayan Payzın, "Kime karşı kullanmayı düşünüyor?? Hangi tür bir tehlike ile karşı karşıya olabilir Arnavutluk??" ifadelerini kullandı.

Küçümseyen paylaşımlar yaptı

Payzın, "S 400 almayı düşünmez mi Türkiye’den?" ve "Bakalım bu başarı hikayesinin arkasında ne var?" gibi iki farklı tweet daha atarak Arnavutluk'a İHA/SİHA satımını itibarsızlaştırmaya çalıştı.

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