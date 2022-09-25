Hayat Sivrisinek dünyanın en tehlikeli hayvanı Yılda 1 milyon insan ölüyor
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Sivrisinek dünyanın en tehlikeli hayvanı: Yılda 1 milyon insan ölüyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, Afet Yönetimi Enstitüsü ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu,

“Türkiye ısındıkça biraz daha tropiklere benzer hastalıklarda, zoonatik hastalıklar yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda artış oluyor. Bunun başında dünyanın en tehlikeli hayvanı sivrisineklerde bir artış var." diye konuştu

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivrisinek dünyanın en tehlikeli hayvanı: Yılda 1 milyon insan ölüyor
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, Afet Yönetimi Enstitüsü ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, üniversitenin Ayazağa yerleşkesinde düzenlenen, ‘İklim Değişikliği Çerçevesinde Su Kaynaklarının Mevcut Durumu ve Geleceği’ konulu çalıştaya katıldı. Prof. Dr. Kadıoğlu çalıştay sonrası önemli açıklamalar yaptı. Kadıoğlu, “Küresel iklim değişikliği tek başına bir afet değil. Küresel iklim değişikliği bir kuvvet çarpanıdır. Meteorolojik afetleri kuvvetlendiriyor. Ekolojik problemleri zorlaştırıyor. Bunlardan bir tanesi Türkiye yarı kurak bir ülke, daha kurak hale geliyor” dedi.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu

DAHA FAZLA TROPİK HASTALIK

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ısındıkça biraz daha tropiklere benzer hastalıklarda, zoonatik hastalıklar yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda artış oluyor. Bunun başında dünyanın en tehlikeli hayvanı sivrisineklerde bir artış var. Yılda 1 milyon insan öldüren sivrisinekler sıtma ve benzeri hastalıklara neden oluyor. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni sıtma bölgesi olarak gösteriyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tropikal hastalıklarda artış var. İleride Türkiye daha fazla tropikal hastalık uzmanı yetiştirmek zorunda kalacak. Daha fazla tropikal hastalıklara yönelik poliklinik açmak zorunda kalacak.” Prof. Dr. Kadıoğlu, kuraklıkların artacağını, orman yangınlarının ve çekirge istilalarının artacağını belirtti.

Hastalıklarda artış var

Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda artış beklendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kadıoğlu, “Bununla beraber lyme hastalığına benzer Kırım Kongo gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda artış bekleniyor. Batı Nil Virüsü gibi hastalıklar özellikle daha fazla sıkıntılı olmaya başladı. O yüzden ölü kuşları yiyen kediler ve köpeklerden de insanlara geçen hastalıklar var” diye konuştu.

Zooloji profesöründen Suriye üzerinden Türkiye’ye ’Asya Kaplan Sivrisineği’ uyarısı
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Prof. Dr. Ali Satar, yaptığı açıklamada, cins sivrisineklerin ilkin alerjik reaksiyon, sonrasında ise insan vücudunda kalıcı hastalıklar bırakabileceğine değindi.
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Sivrisinek kaynaklı hastalıklara sebebiyet veren türün \"Asya Kaplan Sivrisineği\" olduğunu söyleyen Prof. Dr. Satar, ülkemizde sivrisinek vakalarının son günlerde çoğaldığını ifade etti.
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“Batı ülkelerinde sivrisinek kaynaklı hastalıklar, cinslerden kaynaklanıyor\" diyen Prof. Dr. Satar, \"Sebebi Asya Kaplan Sivrisineği kaynaklı hastalıklardır. Tabi bu bizim bölgemizde tam görülmedi. Fakat görülmeyecek diye bir şey yok.
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Çünkü Suriye’de var olduğunu kayıtlardan biliyoruz. Dolayısıyla bizim bölgemizde de görülebilir. Hatta Karadeniz Bölgesinde de aedes dediğimiz farklı bir sivrisinek türü var. Güneydoğu Anadolu Bölgesi için konuşursak, havaların sıcak seyretmesinden dolayı sivrisinek vakalarında artış olacağı beklenebilir” ifadelerinde bulundu.
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\"Yıl boyunca sivrisineklerle mücadele etmek gerekir\"
Sivrisinekle mücadelenin yıl içerisinde sürekli devam etmesi gerektiğinin altını çizen Satar, “Sivrisinekle mücadele etmek için sadece bir sezon çalışmak yetmez. Bir yıl boyunca sivrisineklerle mücadele etmek gerekir. Çünkü sivrisinekler yıl boyu varlar. En ufak bir su birikintisinde bile bunlar çoğalabiliyorlar.
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Sivrisineklerin yaşam döngülerine baktığımız zaman dişiler önce kan emiyorlar sonra yumurtalarını su birikintilerine bırakıyorlar. Kış aylarında yumurtalarını özellikle ahırların sıcak olmasından dolayı bu tarz yerlere bırakıyorlar” dedi.
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Geçmiş yıllarda iklim değişikliği nedeniyle ülkemize birçok farklı türden hayvanın girebileceğini söyleyen Satar, ülkemize artık farklı hastalıkları taşıyabilecek sivrisineklerin de girdiğini kaydetti.
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Satar, “Havaların değişmesiyle sivrisineklerin yaşam ortamları değişiyor. Bizim bu konuda yapmamız gereken sivrisineklerle yıl boyu mücadele etmek olmalı.
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Sivrisineklerle ergin halde mücadele etmek başarılı olmaz. Bu mücadele yavruların sularda olduğu zaman olur. Yavruların yaşam döngülerinde sularda büyümesi daha sonra pupa haline gelmesi ve son olarak pupadan çıkış yapıp uçma evresi geliyor.
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Dediğimiz gibi uçanlarla mücadele etmek daha zor. Diyelim ki bir yere konserve kutusu attığımız zaman bunun içerisinde su birikintisi oluşursa, burada sivrisinekler hemen üreyebiliyorlar” şeklinde konuştu.
Zooloji profesöründen Suriye üzerinden Türkiye’ye ’Asya Kaplan Sivrisineği’ uyarısı
Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, son günlerde Türkiye'de hava sıcaklarının normalinin üzerinde seyrinden ötürü cins sivrisinek vakalarında hastanelere başvuruların arttığına dikkat çekerek, popülasyonu artan Aedes Sivrisineği'nin taşıyıcı virüslerle insanlarda hastalığa sebebiyet verebileceğini söyledi.


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