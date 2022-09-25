Sivrisinek dünyanın en tehlikeli hayvanı: Yılda 1 milyon insan ölüyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, Afet Yönetimi Enstitüsü ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, üniversitenin Ayazağa yerleşkesinde düzenlenen, ‘İklim Değişikliği Çerçevesinde Su Kaynaklarının Mevcut Durumu ve Geleceği’ konulu çalıştaya katıldı. Prof. Dr. Kadıoğlu çalıştay sonrası önemli açıklamalar yaptı. Kadıoğlu, “Küresel iklim değişikliği tek başına bir afet değil. Küresel iklim değişikliği bir kuvvet çarpanıdır. Meteorolojik afetleri kuvvetlendiriyor. Ekolojik problemleri zorlaştırıyor. Bunlardan bir tanesi Türkiye yarı kurak bir ülke, daha kurak hale geliyor” dedi.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu

DAHA FAZLA TROPİK HASTALIK

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ısındıkça biraz daha tropiklere benzer hastalıklarda, zoonatik hastalıklar yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda artış oluyor. Bunun başında dünyanın en tehlikeli hayvanı sivrisineklerde bir artış var. Yılda 1 milyon insan öldüren sivrisinekler sıtma ve benzeri hastalıklara neden oluyor. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni sıtma bölgesi olarak gösteriyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tropikal hastalıklarda artış var. İleride Türkiye daha fazla tropikal hastalık uzmanı yetiştirmek zorunda kalacak. Daha fazla tropikal hastalıklara yönelik poliklinik açmak zorunda kalacak.” Prof. Dr. Kadıoğlu, kuraklıkların artacağını, orman yangınlarının ve çekirge istilalarının artacağını belirtti.

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Hastalıklarda artış var

Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda artış beklendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kadıoğlu, “Bununla beraber lyme hastalığına benzer Kırım Kongo gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda artış bekleniyor. Batı Nil Virüsü gibi hastalıklar özellikle daha fazla sıkıntılı olmaya başladı. O yüzden ölü kuşları yiyen kediler ve köpeklerden de insanlara geçen hastalıklar var” diye konuştu.