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​Sübhaneke duası Arapça ve Türkçe okunuşu! Sübhaneke oku, dinle, ezberle, Türkçe meali

Sübhaneke duası okunuşu ve anlamı

İslam aleminin çoğu, çocukluk yaşlarında dua öğrenmeye Sübhaneke ile başlar. Sübhaneke duasının Arapçası ve Türkçe okunuşu, Türkçe manası haberimizde. İşte her Müslüman'ın ilk öğrendiği dualardan olan Sübhaneke...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Sübhaneke duasının Arapça ve Türkçe okunuşu ve mealini haberimizde bulabilirsiniz.

Sübhaneke duası Arapça okunuşu

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ﴿﴾ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ﴿﴾ وَتَعَالَى جَدُّكَ ﴿﴾ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

Sübhaneke Türkçe okunuşu

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük ) ve lâ ilâhe ğayrük.

Sübhaneke duası meali

Allah'ım! Seni eksik sıfatlardan tenzih eder; seni (layıkıyla) hamd ederek överim. Senin adın ne mübarektir (Senin şanın ne yücedir) Senden başka ilah yoktur.

Namazlarda Sübhâneke okurken “ve celle senâük” kısmı niçin okunmaz?

Namazın başında okunan “Sübhâneke” zikri ile ilgili sahih hadislerde “ve celle senâüke” lafzı yer almamaktadır (Ebû Dâvûd, Salât, 124). Bundan dolayı namazlarda bu cümle okunmaz (Merğînânî, el-Hidâye, I, 315).

Cenaze namazı ise, ölüye dua olduğu için, başka duaların da yapılması mümkün olduğu gibi, “Sübhaneke” zikrine “Allah’ım senin şanın yücedir” anlamındaki “celle senâuke” ifadesi de eklenebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 58; Mehmet Zihnî, Nîmet-i İslam, s. 427). Zira namaz dışında yapılan bazı zikir ve dualarla ilgili rivayetlerde bu ifade yer almaktadır.

Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar

Fatiha Suresi

Ayetel Kürsi

Kehf Suresi

Felak Suresi

Nas Suresi

İnşirah Suresi

İhlas Suresi

Fetih Suresi

Sübhaneke Duası

Yasin Suresi

Nazar Duası

Salavat Duası

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