Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Bursanın meşhur tatlısı Süt helvası
YEMEK TARİFLERİ

Süt helvası tarifi: Süt helvası nasıl yapılır?

Bursa'nın meşhur tatlısı: Süt helvası

Bursa'nın en sevilen tatlılarından olan süt helvasının dışı sütlaç gibi içi ise yumuşacık. Hafif ve oldukça pratik olan süt helvasını yaptıktan sonra neden daha önce denemediğinizi soracaksınız kendinize. Peki süt helvası tarifi nedir ve nasıl yapılır? Tarifimizle karşınızdayız...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süt helvası.
Süt helvası.

Sütlü tatlıların en lezzetlilerinden olan süt helvasının üstüne istediğiniz lezzetleri ekleyebilirsiniz. Süslemelerini tamamen sizin hayallerinize bırakıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. İnce detayları da eklemeyi unutmadık. Kolay gelsin...

Süt helvası.

Kelime anlamı 'beni neşelendir' olan İtalyan tatlısı: Tiramisu
HAYAT
Kelime anlamı 'beni neşelendir' olan İtalyan tatlısı: Tiramisu

Süt helvası tarifi için malzemeler

1 Su Bardağı Beyaz Un

140 Gram Tereyağı

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker

1 Litre Süt 1 Paket Vanilya

1 Adet Yumurta Sarısı

Süt helvası yapılışı

Un ve tereyağını tencerede yavaş yavaş kokusu çıkana kadar kavurun. Şekeri ve sütü ilave edip balon telle karıştırın. Vanilya ve yumurta sarısını da ilave edin. Balon telle koyulaşana kadar pişirin. Islattığınız orta boy bir borcama dökün ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. İstediğiniz meyvelerle servis edin.

Süt helvası.

Süt helvası kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

2 saatte hazırlanan süt helvası 60 dakikada pişer.

Süt helvası kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan süt helvası kalorisi 190,1.

Süt helvası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Süt helvası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 17 lira.

Süt helvası.

Bir Fransız tatlısı: Beyaz Çikolata Dolgulu Profiterol
HAYAT
Bir Fransız tatlısı: Beyaz Çikolata Dolgulu Profiterol

Süt Helvası sıcak mı yenir soğuk mu?

İster sıcak, ister soğuk olarak ikram edin. Süt Helvası yaparken unun kokusu çıkana kadar kavrulduğuna dikkat etmek gerekir. Gereğinden fazla kavrulur ise un kokusu baskın olacaktır.

Süt Helvasının üstü nasıl kızarır?

Helvamızı kaselere ya da kızartmak istediğimiz fırın kabına boşalttıktan sonra isterseniz doğruca fırına yerleştirebilirsiniz.

Diğer bir yöntem ise tatlınızı kabı ile birlikte fırın tepsisine yerleştirdikten sonra fırın tepsisine su dökerek fırına sürmeniz.

Sütlü tatlı tarifleri: Birbirinden lezzetli 6 süt tatlısı tarifi
HAYAT
Sütlü tatlı tarifleri: Birbirinden lezzetli 6 süt tatlısı tarifi
Abone Ol Google News
Kendinize gelin,böyle bir ayıp olur mu?

Kendinize gelin,
böyle bir ayıp olur mu?

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu erkeklere seslendi.
Skandal tablo

Skandal tablo

ABD'de yüzlerce ceset ilkbahardan bu yana kamyonlarda bekliyor.
İYİ Parti kurucusu Halaçoğlu: İYİ Partide Türk milliyetçiliği tasfiye ediliyor

Film gibi<br>hayat hikayesi

Film gibi
hayat hikayesi

​10 dil biliyor, 80 ülke gezdi, farklı ülkelerde 11 çocuğu var ama...
Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun talep

Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun talep

​Pandemi sonrası Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun ilgi oluştu

Suudi Arabistan'da Selman'la buluştu

Suudi Arabistan'da Selman'la buluştu

İsrail basını Tel-Aviv, Washington ve Riyad'ın gizli zirvesini yazdı.
Erzurum'da<br>şaşırtan kuleler

Erzurum'da
şaşırtan kuleler

​Paris'te inşa edilenlerin aynısı Erzurum'da bulundu.
Maymunlar<br>idam edildi

Maymunlar
idam edildi

​İstanbul'un mekânlarının bilinmeyen hikayeleri ve olaylar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.