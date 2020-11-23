Bursa'nın meşhur tatlısı: Süt helvası

Sütlü tatlıların en lezzetlilerinden olan süt helvasının üstüne istediğiniz lezzetleri ekleyebilirsiniz. Süslemelerini tamamen sizin hayallerinize bırakıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. İnce detayları da eklemeyi unutmadık. Kolay gelsin...

Süt helvası.

Süt helvası tarifi için malzemeler

1 Su Bardağı Beyaz Un

140 Gram Tereyağı

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker

1 Litre Süt 1 Paket Vanilya

1 Adet Yumurta Sarısı

Süt helvası yapılışı

Un ve tereyağını tencerede yavaş yavaş kokusu çıkana kadar kavurun. Şekeri ve sütü ilave edip balon telle karıştırın. Vanilya ve yumurta sarısını da ilave edin. Balon telle koyulaşana kadar pişirin. Islattığınız orta boy bir borcama dökün ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. İstediğiniz meyvelerle servis edin.

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Süt helvası.

Süt helvası kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

2 saatte hazırlanan süt helvası 60 dakikada pişer.

Süt helvası kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan süt helvası kalorisi 190,1.

Süt helvası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Süt helvası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 17 lira.

Süt helvası.

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Süt Helvası sıcak mı yenir soğuk mu?

İster sıcak, ister soğuk olarak ikram edin. Süt Helvası yaparken unun kokusu çıkana kadar kavrulduğuna dikkat etmek gerekir. Gereğinden fazla kavrulur ise un kokusu baskın olacaktır.

Süt Helvasının üstü nasıl kızarır?

Helvamızı kaselere ya da kızartmak istediğimiz fırın kabına boşalttıktan sonra isterseniz doğruca fırına yerleştirebilirsiniz.

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Diğer bir yöntem ise tatlınızı kabı ile birlikte fırın tepsisine yerleştirdikten sonra fırın tepsisine su dökerek fırına sürmeniz.