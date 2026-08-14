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Türk Telekom’un teknoloji sponsoru olduğu Trendyol Süper Lig başlıyor

Türk Telekom’un teknoloji sponsoru olduğu Trendyol Süper Lig başlıyor

15:06, 14/08/2026, Cuma
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Türk Telekom’un teknoloji sponsoru olduğu Trendyol Süper Lig başlıyor
Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin.

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, teknoloji ve yayıncılık gücünü spora aktararak Türk futbolunun gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu’na teknoloji desteği sağlayan ve Trendyol Süper Lig’in teknoloji sponsoru olan Türk Telekom, yeni sezonda da 5G’den Akıllı Stadyum projelerine, VAR ve Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nden Engelsiz Tribün uygulamasına uzanan teknoloji çözümleriyle Türk futbolunun dijital dönüşümüne katkı sunarken, futbolseverlerin seyir keyfini artırmaya devam ediyor. Alt liglerin ana yayıncısı olarak Anadolu’nun dört bir yanındaki kulüplerin ve futbolcuların hikâyelerini daha geniş kitlelere ulaştıran Türk Telekom, Nesine 2. ve 3. Lig maçlarını Tivibu ve Yaay üzerinden futbolseverlerle buluşturuyor.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin:
 “Ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom olarak, Türkiye’yi fiber ağlarla örüyor, yeni nesil teknolojilerin hayata geçirilmesinde öncü rol üstleniyoruz. Teknolojik birikimimizi hayatın her alanına yansıtma vizyonumuz doğrultusunda, sporun ve futbolun dijital dönüşümüne de katkı sunuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile uzun yıllara dayanan iş birliğimiz kapsamında Türk futbolunun teknoloji altyapısının gelişmesine destek olurken, Trendyol Süper Lig’in teknoloji sponsoru olarak yeni nesil teknolojileri futbolseverlerle buluşturuyoruz. Türkiye’nin ilk stadyum isim sponsorluğundan Akıllı Stadyum Projeleri’ne, VAR sisteminin uygulanmasından Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ne kadar Türk futbolunun teknolojiyle dönüşümünde önemli çalışmalara imza attık. Futbol dünyasında teknolojinin kullanımında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda futbola kazandırılan yeni nesil teknolojileri ülkemiz sporunun gelişimine katkı sağlayacak şekilde Türkiye’ye kazandırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türk futbolunun dijitalleşme yolculuğunda öncü adımlar atmaya devam edeceğiz.”

Türk sporunun en büyük destekçilerinden biri olarak uzun yıllardır sporun gelişimine katkı sağlayan ve Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) teknoloji desteği sunan Türk Telekom, Türk futbolunda teknoloji alanında birçok ilke imza attı. VAR teknolojisi, Akıllı Stadyum projeleri ve eSüper Lig gibi uygulamalarla Türk futbolunun dijital dönüşümüne katkı sağlayan Türk Telekom, TFF ile iş birliği kapsamında Trendyol Süper Lig’de 2023-24 sezonunun ikinci yarısında kullanılmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin hayata geçirilmesinde de önemli rol oynadı. Futboldaki teknoloji deneyimini geliştirerek seyir zevkine katkı sunan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, ligde mücadele eden 20 takımın stadyumu ile TFF’nin Riva’daki VAR merkezine Türk Telekom’un güçlü fiber internet altyapısı ve teknoloji donanımıyla kuruldu.

Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun başlamasıyla birlikte Türk Telekom, Türk sporuna ve futboluna yönelik teknoloji desteğini sürdürecek. Güçlü altyapısı ve yenilikçi teknoloji çözümleriyle Türk futbolunun dijital dönüşümüne katkı sunmaya devam edecek olan Türk Telekom, futbolseverlerin sahadaki heyecanı kesintisiz yaşaması için teknolojinin gücünü yeşil sahalara taşıyacak. Türk Telekom, yeni sezonda da futbolun teknolojiyle buluştuğu önemli uygulamaların altyapısında yer alacak.

“Teknoloji gücümüzle Türk sporunun dijital dönüşümüne katkı sunuyoruz"

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Ülkemizin dijital dönüşümünün lider markası Türk Telekom olarak, Türkiye’yi fiber ağlarla örüyor, yeni teknolojilerin hayata geçirilmesinde öncü rol üstleniyoruz. Teknoloji birikimimizi hayatın her alanına yansıtma vizyonumuzla, ülkemizde futbolun ve sporun dijitalleşmesine de liderlik ediyoruz. Bu anlamda, Türkiye Futbol Federasyonu ile iş birlikleri yürütüyor, Türk futbolunun destekçisi olarak teknolojimizi tüm futbolseverlerin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Herkesin, sosyal hayata eşit katılımını sağlamak amacıyla, her alanda olduğu gibi futbolda da teknolojinin sunduğu olanakları faydaya dönüştüren başta engelsiz tribün uygulaması olmak üzere bir çok proje geliştiriyoruz. Yıllardır spora ve sporcuya önemli destekler verdik, Türkiye'nin ilk stadyum isim anlaşması, Akıllı Stadyum Projeleri, taraftar paketleri, futbol kulüpleri ile marka iş birlikleri gibi ses getiren ilklere imza attık. Türkiye Futbol Federasyonu ile yürüttüğümüz iş birliği kapsamında eSüper Lig’e ismimizi vererek bir ilkin gerçekleşmesine daha öncülük etmiştik. 2018 yılında dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de uygulanmaya başlanan VAR sisteminin stadyumlara ve Riva’ya kurulmasında sunduğumuz katkı, Türk futbolunun dijital dönüşümünde oynadığımız rolün en önemli örneklerinden. Omuz omuza olmaktan büyük mutluluk duyduğumuz TFF’nin teknoloji destekçisi olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ni Trendyol Süper Lig’e kazandırmıştık. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig ekiplerinin statlarına Türk Telekom’un güçlü fiber internet altyapısıyla ve teknoloji desteğiyle kuruldu. Futbol dünyasında teknolojinin kullanımında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda futbola kazandırılan yeni nesil teknolojileri ülkemiz sporunun gelişimine katkı sağlayacak şekilde Türkiye’ye kazandırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türk futbolunun dijitalleşme yolculuğunda öncü adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Türk sporuna kapsayıcı, kesintisiz ve erişilebilir deneyim

Türk Telekom, 5G teknolojisini spor alanında da aktif şekilde kullanıma sunuyor. 5G teknolojisiyle stadyum deneyimini daha hızlı, etkileşimli ve kesintisiz hale getiren Türk Telekom, tribün coşkusunu herkes için erişilebilir kılan Engelsiz Tribün gibi uygulamaları hayata geçirirken, Trendyol Süper Lig’in teknoloji sponsoru olarak 2024-2025 sezonunda 5G teknolojisiyle gerçekleştirilen ilk 5G canlı TV yayın bağlantısını hayata geçirerek yayıncılıkta yeni bir dönemi başlattı. Türk sporunun en büyük destekçilerinden biri olan Türk Telekom, teknoloji gücünü yalnızca üst liglerde değil, alt liglerde de sporseverlerin hizmetine sunuyor. Alt liglerin ana yayıncısı olarak Anadolu’nun dört bir yanındaki kulüplerin ve futbolcuların hikâyelerini daha geniş kitlelerle buluşturan Türk Telekom, Nesine 2. ve 3. Lig maçlarını Tivibu platformu ve sosyal medya uygulaması Yaay üzerinden yayınlayarak takımların üst lige çıkış mücadelesini tüm Türkiye’ye ulaştırıyor.

Başlıklar :Türk Telekom5G TeknolojisiEbubekir Şahin
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