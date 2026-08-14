Herkes bu konağı konuşuyor: Özellikleri ve fiyatıyla dudak uçuklatıyor
Bodrum'da satışa çıkarılan konağın fiyatın sosyal medyayı salladı. Yalıkavak Koyu'nda Antik Sandıma Köyü'ne yakın konak kentin en pahalı yapıları arasında yer alıyor. İşte fiyatı...
Yalıkavak Koyu’nda Antik Sandıma Köyü’ne yakın konak, kentin en pahalı yapıları arasında yer alıyor.
Muğla'nın incisi Bodrum’da 10 milyon 240 bin dolara (yaklaşık 500 milyon TL) satışa sunulan konak görenleri hayrete düşürüyor.
Mynet'in haberine göre bu özel konağın içinde yok yok. 13 bin 500 metrekare arazi üzerinde yer alan ve 270 derece kesintisiz deniz ve ada manzarası özelliğine sahip konakta şunlar yer alıyor: Altı yatak odası, üç geniş salon, iki mutfak (servis asansörlü), dört şömine, yüzme havuzu, botanik peyzaj alanları, sauna ve hamam, artezyen su kuyusu, iki araçlık kapalı garaj ve geniş açık otopark.
Konağın yer aldığı arazi içerisinde iki bağımsız misafir evi bulunuyor. Evlerden biri 258, diğeri 104 metrekare.
Bölgede gayrimenkullerin fiyatları döviz cinsi üzerinden hesaplanıyor. Dolar ve euro, Türk lirası karşısında değer kazandığında evlerin fiyatları da artıyor.
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